Zmagi van Vleutenovi in van Baarleju, Bujakova osma

Van Vleutnova je dobrih 122 km dolgo traso premagala v treh urah in štirih minutah za 75. zmago v karieri. Od Slovenk je bila najboljša Eugenia Bujak na osmem mestu.

V cilj je 31-letna Poljakinja, ki zadnjih nekaj let kolesari za Slovenijo in moštvo Ale BTC Ljubljana, pripeljala 19 sekund za zmagovalko. Za zmago sta se udarili van Vleutenova in Poljakinja Katarzyna Niewiadoma, ki pa je morala priznati premoč uglednejši tekmici, poroča STA.

#DDVwomen An absolute thriller! 🇪🇺 It’s European Champion @AvVleuten who gets to throw her arms in the air in Waregem. 👏🏼 #DDV21 pic.twitter.com/fyeLHpVtsF — Dwars dr Vlaanderen (@DwarsdrVlaander) March 31, 2021

Od preostalih Slovenk je bila Špela Kern (Massi-Tactic) 41. z zaostankom 4:40 minute. Urška Žigart (Team Bike-Exchange) je preizkušnjo končala na 104. mestu (+9:02).

Nizozemski tudi moška dirka

Moški so dirkali na 184,1-kilometrski trasi, van Baarle je poskrbel za prvo zmago moštva Ineos Grenadiers na enodnevnih dirkah v tej sezoni, po 50-kilometrskem solo pobegu je Nizozemec v cilj prišel 25 sekund pred Francozom Laportejem, tretji pa je bil Belgijec Merlier.

S tem je 28-letni Nizozemec slavil peto zmago v karieri, prvo po etapni zmagi na kriteriju Dauphine pred dvema letoma. Van Baarle, član Ineos Grenadiers, je sicer v zelo dobri formi, saj je zadnji dve klasiki po belgijskih cestah na dirki E3 Saxo Bank in Gent–Wevelgem končal na sedmem oziroma osmem mestu.

Dylan van Baarle je pokoril konkurenco na moški dirki. Foto: Guliverimage

Prvi pobegnil olimpijski prvak

Dirka se je razživela v drugi polovici, ko so prišli na vrsto vzponi in z granitnimi kockami tlakovane ceste. Prvi je resneje na Taaienbergu potegnil olimpijski prvak Greg Van Avermaet (Ag2r Citroen) in nakazal začetek boja za zmago. Favoriti so ostali skupaj v manjši skupini, van Baarle pa se jim je oddaljil 50 km do konca na Berg ten Houtu.

Brez pravega sodelovanja v večji skupini favoritov sta brez možnosti za zmago ostala Francoz Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-step) in Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), ki sta že hranila moči za nedeljsko preizkušnjo po Flandriji.

The Dutchman @dylanvanbaarle finished off a solo of 50km! 💥 Congrats 💪🏼 #DDV21 pic.twitter.com/yVLFxBDjGR — Dwars dr Vlaanderen (@DwarsdrVlaander) March 31, 2021

Mezgeca ni bilo v ospredju

Van Baarleju je sprva sledila skupina osmih kolesarjev na čelu z zmagovalcem Milano–San Rema, Belgijcem Jasperjem Stuyvenom (Trek-Segafredo), a je 28-letniku iz Voorburga uspelo z močnim ritmom v cilju zadržati 26 sekund naskoka. V ozadju je sledil le še boj za drugo mesto po združenju obeh zasledovalnih skupin. Edinega slovenskega predstavnika na dirki Luke Mezgeca (Team BikeExchange) pa ni bilo v ospredju, še poroča STA.

V nedeljo bo na sporedu drugi kolesarski spomenik sezone – Dirka po Flandriji med Antwerpnom in Oudenaardom (263,7 km).

