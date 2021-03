Italijan pozitiven na Epo, kazen tudi za ekipo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Matteo De Bonis Po Matteu Spreaficu, ki so ga ujeli pri zlorabi dopinga na lanskem Giru, je De Bonis drugi član ekipe Vini Zabu, ki je v zadnjem letu dni kršil protidopinška pravila.

To pomeni, da vso italijansko drugoligaško ekipo čaka od 15- do 45-dnevni suspenz z dirk, so še sporočili iz Ucija.

Ekipa Vini Zabu je sicer prejela povabilo za nastop na dirki svetovne serije, kolesarski dirki po Italiji, ki bo od 8. do 30. maja.