Wada bo preiskovala sumljiv test britanskega kolesarja

Gre za test s povišano vrednostjo prepovedanega nandrolona, ki ga je leta 2010 opravila krovna britanska kolesarska zveza in ga po zadnjih obtožbah pometla pod preprogo. Britanska protidopinška agencija (Ukad) je leto dni po opravljenem testu, ki je dal povišano vrednost prepovedane substance, dovolila, da preiskavo opravi zgolj kolesarska zveza.

Problematična povišana vrednost nandrola

Povišana vrednost nandrolona v telesu, ta se v njem sicer proizvaja v zmernih količinah, bi takrat pomenila kršitev dopinških pravil in sankcijo Ukada.

Ti zdaj upajo, da lahko z Wado rešijo zaplet. "Sodelujemo z Wado pri preiskavi primera zasebnega testiranja, ki ga je opravila britanska kolesarska zveza leta 2010 in ga preiskovala leto kasneje. Ukad preverja arhive, da bi potrdil odločitve, ki so jih takrat sprejeli, in da bi bili ti v skladu z Wado," so zapisali v izjavi za javnost.

Obtožbe bremenijo predvsem glavno kolesarsko telo na Otoku, ki naj bi samo preiskovalo domnevne nepravilnosti pri izvidih testa, opravljenega v neuradnem laboratoriju, in ki ni poročalo izsledkov Ukadu. Oteževalna okoliščina je še zamenjava številnih članov vodstvene strukture, je v nedeljo zapisala dpa.

Britansko kolesarstvo se je odzvalo z izjavo, da za zdaj ne morejo komentirati dogodkov izpred desetih let, saj večina takrat vodilnih mož organizacije ni več vpletenih v dnevne procese na zvezi.

So se pa zavezali, da bodo sodelovali z Wado, ki je prevzela preiskavo. Wada je v izjavi za javnost sporočila, da obstajajo številna področja, ki so "zelo zaskrbljujoča". Wada je že aktivirala neodvisni preiskovalni in obveščevalni oddelek znotraj agencije, da se dokoplje do relevantnih podatkov, dodaja dpa.