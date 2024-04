Zgodovinska dvojna slovenska zmaga na mladinskem Roubaixu

Slovenski kolesar Jakob Omrzel je zmagovalec mladinske različice enodnevne dirke Pariz–Roubaix. Za popolno slovensko slavje je na 111 kilometrov dolgi trasi med Lecellesom in Roubaixom z drugim mestom poskrbel Erazem Valjavec. Oba sta bila na dirki del mlade slovenske selekcije.

Mladi kolesarji so morali premagati 17 tlakovanih odsekov, med njimi tudi dva izmed treh najznamenitejših sektorjev, Mons-en-Pevele ter Carrefour de l'Arbre.

UN DOUBLÉ HISTORIQUE EN U19 🇸🇮🤩



🥇JAKOB OMRZEL

🥈ERAZEM VALJAVEC

🥉AXEL VAN DEN BROEK



📸 @thomas_maheux pic.twitter.com/Bb76WG1PcX — Paris-Roubaix U19 et U23 (@roubaixnextgen) April 7, 2024

Najhitreje sta se z vsemi pastmi spopadla Jakob Omrzel in Erazem Valjavec, ki sta v ciljnem sprintu obračunala s preostalimi tekmeci iz manjše skupine kolesarjev. Omrzel je črto prečkal kot prvi, drugi je bil Valjavec, ki je bil lani tu šesti, tretji pa je bil Belgijec Axel Van Den Broek (ACROG-Tormans).

Na dirki je sodelovalo 14 mednarodnih selekcij ter šest ekip z mladimi kolesarji, tudi nekaj razvojnih ekip svetovne serije. Del slovenske selekcije so bili ob Omrzelu in Valjavcu še Nejc Peterlin, Vid Murn, Bastian Petrič in Gašper Štajnar.

Omrzel, ki je 21. marca dopolnil 18 let, je tako dosegel najboljšo slovensko uvrstitev na mladinski različici Roubaixa. Pred tem so Martin Otoničar leta 2012, Gašper Mulej 2006 in Simon Špilak 2004 vsi zasedli četrto mesto.

Foto: A. T. K.

Mladinsko različico Roubaixa so v preteklosti dobili tudi zdajšnji as, kot so Geraint Thomas (2004), Jasper Stuyven (2010), Mads Pedersen (2013), Tom Pidcock (2017).

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še: