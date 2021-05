Zaradi nesreče izključen športni direktor ekipe BikeExchange

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Približno deset kilometrov pred koncem etape je Serry zdrsnil na rep skupine in začutil, da je nekaj zadelo zadek njegovega kolesa, ter se nato hitro znašel na tleh. Nato se je pobral in zaključil etapo, po njej pa se je pritoževal o bolečinah v hrbtu. Zaradi neprevidne vožnje je vodstvo dirke voznika avtomobila Batesa izključilo z dirke, njegovemu sovozniku Mattu Whitu pa naložilo dva tisoč švicarskih frankov kazni.

Že drugi primer v tej sezoni

Podobna nesreča se je Serryju v aktualni sezoni zgodila že drugič. Marca ga je na Dirki po Kataloniji zbil eden od motoristov. Po etapi se je vnela tudi debata glede njenega nevarnega zaključka, ki je potekala dan prej, ko je odstopil tudi moštveni kolega Mateja Mohoriča in kapetan moštva Bahrain Victorious Mikel Landa.

Mohorič: Imamo resne težave glede varnosti

Mohorič, ki je v omenjeni šesti etapi pomagal moštvenemu kolegu Ginu Maderju do zmage, je, po poročanju portala Cyclingnews, po odstopu Lande dejal: "Imamo resne težave glede varnosti. To smo včeraj videli pri Miklu. Tako ne moremo nadaljevati. Moramo se pogovoriti o tem. Sprinterske etape s takimi zaključki so, podobno kot je bil včeraj, kot da vozi formula 1 po gokart progi. Ali bomo imeli sprinterske zaključke na širokih cestah brez otokov ali pa moramo uvesti pravilo o nevtralizaciji dirke deset kilometrov pred ciljem. S tem bi lahko sprinterji z morda še 30 kolesarji odpeljali svojo dirko. Oni bi imeli več prostora, preostali pa bi bili mirnejši."

