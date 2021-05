Zapeljali smo se po slovenskem delu trase letošnjega Gira #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljo, 23. maja 2021, se bo karavana Dirke po Italiji zapeljala tudi skozi Slovenijo. V Goriških Brdih in Novi Gorici bodo kolesarji prevozili 43 kilometrov, od tega kar 39 po Brdih, ki se jih zaradi njihove lege in vinogradniške tradicije oprijel vzdevek slovenska Toskana. Foto: Ana Kovač

Še 11 dni nas loči od 15. etape Dirke po Italiji, ko bo slovita rožnata dirka, ki letos doživlja že 104. izvedbo, obiskala Slovenijo. Skozi naše kraje se bo zapeljala v nedeljo, 23. maja. Mejni prehod pri Vipolžah bodo kolesarji prečkali okoli 15. ure. Po cestah okoli Goriških brd, ki jih organizatorji primerjajo z italijansko Toskano, se bodo zapeljali trikrat, in pri tem prav tolikokrat "plezali" v klanec za Gornje Cerovo. 15. etapa, ki se bo začela v Gradežu ob Tržaškem zalivu , se bo po 147 kilometrih (natanko 43 jih bodo odpeljali v Sloveniji, od tega 39 po Brdih) končala v italijanski Gorici.

Občini Nova Gorica in Brda sta se na prihod kolesarske Dirke po Italiji temeljito pripravili, so sporočili na včerajšnji novinarski konferenci na Trgu Evrope v Novi Gorici, kjer bo v nedeljo, 23. maja 2021, leteči cilj 15. etape.

Že zdaj, 11 dni pred obiskom Gira, je ob progi opaziti rožnato obarvana kolesa, na asfaltu pa odtise belih in rožnatih koles, ki dajejo vedeti, da se nam približuje prihod kolesarske karavane, znan epo rožnati majici, ki jo ima čast nositi vodilni na dirki.

Ali bo slovensko obarvano etapo Gira mogoče spremljati ob progi, še ni znano, a tudi če to izrecno ne bo dovoljeno, se bodo ob progi najverjetneje zbrali številni ljubitelji kolesarstva, še posebej na najtežjem delu trase, vzponu v Gornje Cerovo, ki ga bodo kolesarji morali premagati kar trikrat.

Vzpon na Gornje Cerovo, najbolj strm del slovenske trase na Giru, je dolg 1.7 kilometra in ima 8.5-odstoten povprečni naklon. V najstrmejšem delu je naklon kar 15-odstoten. Foto: Ana Kovač

Če bosta v ospredju slovenska kolesarja Jan Tratnik, zmagovalec lanske 16. etape, in Matej Mohorič, oba iz ekipe Bahrain Victorious, bo dan za slovenske navijače nepozaben.

Od obiska Gira veliko pričakujejo tudi briški turistični delavci, ki si želijo, da bi gostovanje rožnatega kroga v Brdih in s tem pojavljanje v neposrednem prenosu na Eurosportu, kjer dosega več stomilijonski avditorij, prineslo tudi nov veter v jadra zaradi covida povsem ustavljene turistične barke.

Kolesarji bodo v Slovenijo vstopili v kraju Vipolže. Foto: Ana Kovač

Tudi mi smo se že zapeljali po trasi, in sicer v družbi dvakratne olimpijke in večkratne državne prvakinje v skoku v višino Lidije Kristančič - športne dosežke je nizala pod priimkom Lapajne -, ki jo bomo gostili v naši nedeljski rubriki Druga kariera. Kristančičeva je namreč Brika in Goriška brda pozna do potankosti.





Osemkrat čez slovensko-italijansko mejo

Kolesarji bodo v Slovenijo vstopili v Vipolžah, ko bo za njimi 60 kilometrov trase, in jo zapustili v Plešivem. Med 15. etapo bodo kar osemkrat prečkali slovensko-italijansko mejo, nazadnje v Novi Gorici, ko jih bo do cilja v italijanski Gorici ločil le še kilometer.

Na slovenskem teritoriju bodo nanizali 43 kilometrov, od tega 39 v Goriških Brdih. Peljali se bodo skozi vasice Dolnje Cerovo in Gornje Cerovo, kjer je najbolj strm del slovenskega dela trase, pa skozi Hum in Kojsko do Gonjač.

Foto: Ana Kovač

Sledil bo spust mimo pred leti v celoti obnovljene vasi Šmartno, mimo Dobrovega, Medane in Plešivega, kjer se bodo kolesarji zapeljali v italijanski del Brd.

Po tretjem oz. zadnjem vzponu na Gornje Cerovo, se bo karavana spustila mimo Števerjana in Oslavja skozi Gorico v Novo Gorico, se mimo Trga Evrope, kjer bo leteči cilj, vzpela na burbonsko Kostanjevico, in nato etapo zaključila na Travniku v Gorici.

Pomembna vloga nogometaša slovenskih korenin

Med najbolj zaslužnimi za obisk letošnjega Gira v Brdih je Edy Reja, legendarni nogometaš in priznani nogometni trener slovenskih korenin, danes pa predvsem strasten kolesar. Prav on je bil namreč tisti, ki je lepote slovenske Toskane predstavil Enzu Caineri, pristojnemu za organizacijo etap v Furlaniji - Julijski krajini.

Med najbolj zaslužnimi za gostovanje Gira v Sloveniji je zamejski Slovenec Edy Reja, legendarni nogometni trener (vodil je Napoli in Lazio), ki je danes strasten kolesar. Foto: Guliverimage

Goriška se bo obarvala v rožnate barve

Kot se za športni dogodek tako visokega ranga, kot je tritedenska Dirka po Italiji, spodobi, se bodo Nova Gorica in Goriška brda v prihodnjih dneh obarvala v rožnate barve.

Z rožnato barvo bodo osvetljeni Hotel Perla, solkanski most, novogoriška občinska stavba, Vila Vipolže, Grad Dobrovo in briška občinska stavba. V Brdih in italijanskem Colliu bodo postavljene panoramske klopi, o čemer smo na Siol.net že poročali.

Karavana se bo peljala tudi mimo vasice Šmartno, ki so jo pred leti celovito obnovili. Šmartno je edino utrjeno naselje v Brdih, izjemne zgodovinske in kulturne vrednosti, in je od leta 1985 razglašeno za kulturni spomenik lokalnega pomena. Foto: Ana Kovač

... in mimo Medane, slikovite vinogradniške vasice z močno poudarjenim kulturnim utripom. V vasi stoji tudi rojstna hiša pesnika Alojza Gradnika, ki je v številnih pesniških zbirkah ubesedil naravo Brd in Bricev. Foto: Ana Kovač

Trasa vodi tudi mimo mogočnega gradu Dobrovo, kjer je na ogled stalna zbirka grafičnih del svetovno znanega slikarja Zorana Mušiča in druge občasne muzejske zbirke.

Po Giru še dirka Po Sloveniji

Na Bevkovem trgu v Novi Gorici bo postavljena postaja z električnimi kolesi. Dijaki Šolskega centra Nova Gorica bodo izdelali kolesa v višini 80 centimetrov, pobarvana v zeleno in rožnato barvo, s katerimi bodo napovedovali Giro in kolesarsko dirko Po Sloveniji. Ta bo Goriško obiskala v soboto, 12. junija, ko bo na sporedu najtežja etapa dirke s ciljem na Sveti Gori.

Foto: Ana Kovač

Na manjših krožiščih v Novi Gorici bodo postavili manjša kolesa, v večjih krožiščih v Novi Gorici ter vzdolž celotne trase v Brdih pa bodo vihrale zastave z logotipom Gira in zastave z logotipom dirke Po Sloveniji. Ob trasi bodo na posameznih mestih zasajene rožne grede vrtnice sorte Rosa Pink Knock Out.

Profil 15. etape Gira s štartom v Gradežu in ciljem v Gorici:



Stenske poslikave, gasilski predor, jadralni padalec ...

Osem umetnikov, ki jih je Mestna občina Nova Gorica izbrala v sklopu projekta Evropska prestolnica kulture, bo poskrbelo za stenske poslikave ali stenske instalacije ob sami trasi, na mejni ograji ob Kolodvorski ulici v Novi Gorici, tako s slovenske kot z italijanske strani, pa bodo na ogled likovna dela otrok iz novogoriških, goriških ter briških šol in vrtcev.

Foto: Ana Kovač

In to še ni vse. Jadralni padalec Rok Kaver bo preletel območje in pristal na travniku pri sodišču v Novi Gorici, gasilci z obeh strani meje bodo s pomočjo lestvenikov postavili skupen predor v višini 25 metrov nad traso etape na začetku Kolodvorske ulice.

Na lokacijo vzdolž trase bodo postavili velik kolesarski dres, kolesarski dres v obliki majice bo krasil tudi trg v Medani. V času prehoda kolesarjev mimo Trga Evrope bo na trgu nastopilo Glasbeno društvo Nova, v času prehoda kolesarjev v Rožni Dolini pa Goriški pihalni orkester.

Foto: Ana Kovač

Priložnost za ponoven zagon turizma

Slovenski organizatorji si želijo, da bi bil potek dirke konkreten zgled čezmejnega sodelovanja z možnostjo prihodnjega sodelovanja na tako velikih dogodkih, hkrati pa računajo na to, da bo to tudi pomembna priložnost za ponovno oživitev turizma, ki ga je pandemija covid-19 povsem ustavila. Župan Občine Brda Franc Mužič se veseli, da se bodo kolesarji skozi briške vasice zapeljali ravno v času, ko dozorevajo češnje, briški zaščitni znak. Ni odveč dodati, da si vsi želijo lepega vremena …