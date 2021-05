Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gino Mader je zmagovalec 6. etape Gira, do katere mu je izdatno pomagal Slovenec Matej Mohorič. Foto: Guliverimage

Kolesarji Bahrain Victoriousa so le dan potem, ko so zaradi padca izgubili kapetana Mikela Lando, zabeležili briljantno zmago v šesti etapi kolesarske dirke po Italiji. Etapo od Grotte di Fasassija do Ascoli Picena je z begom dobil njihov član, Švicar Gino Mader, za njegovo zmagoslavje pa ima največ zaslug slovenski kolesar Matej Mohorič.