Drama na 5. etapi Gira ima še eno posledico

Tudi Američan Joe Dombrowski je bil včeraj udeležen v padcu, ki se je zaradi trka v prometni znak oziroma varnostnika pred njim zgodil slabe štiri kilometre pred ciljem, a je uspel prikolesariti do cilja. Z zaostankom osmih minut, pa vendar.

Čeprav je sprva kazalo, da se pri padcu ni huje poškodoval, pa so danes iz ekipe sporočili, da je nevropsihološko testiranje pokazalo, da ima težave z ravnotežjem. Pregled so ponovili danes zjutraj in težava je še večja kot prej.

Dombrowski ima uradno pretres možganov in dirke ne bo nadaljeval, so sporočili iz ekipe.

Nesrečo naj bi sprožil eden od kolesarjev UAE, ki se je tik pred prometnim otokom odločil za menjavo smeri:

RAI showed a longer replay of Dombrowski/Landa crash.



One of the Dombrowski's teammates decides last minute to switch lanes ahead of the furniture, Dombrowski follows him not knowing what's coming.



F for Landa's dreams. #Giro pic.twitter.com/qzakgylgyS — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) May 12, 2021

Dombrowski je bil sicer dobro na poti. Zmagal v 4. etapi Gira z gorskim ciljem na Sestoli, kar je največji uspeh v njegovi karieri, in je včeraj nosil modro majico najboljšega na gorskih ciljih. V skupnem seštevku dirke je bil odličen drugi. Za vodilnim Alessandrom De Marchijem je imel 22 sekund zaostanka in je resno računal na to, da lahko obleče rožnato majico.

Ravno včeraj je praznoval okrogli jubilej, 30. rojstni dan, večer pa namesto v družbi sotekmovalcev preživel v bolnišnici.

Joe Dombrowski je zmagal v 4. etapi in bil v skupnem seštevku Gira odličen drugi. Sanje o rožnati majici so se razblinile v zaključku 6. etape. Foto: Guliverimage

Danes je na Giru na sporedu prva gorska etapa.