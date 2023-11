Začetek Toura 2025 bolj po okusu sprinterjev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Christian Prudhomme, direktor najbolj slovite kolesarske dirke na svetu po Franciji, je danes predstavil trase uvodnih treh etap Toura v letu 2025. Poudaril je, da bodo po okusu sprinterjev, ki so bili zaradi konfiguracije terena v minulih letih v uvodu francoske pentlje v podrejenem položaju.

Po hribovitih uvodnih etapah v letih 2020, 2021, 2023 in prihodnje leto ter prologu leta 2022 bodo uvodne tri etape v letu 2025 pisane na kožo specialistom za etapne zmage.

"V letu 2025 pričakujem, da bomo imeli v uvodu kar nekaj prvakov v ospredju," je v zvezi s tem dejal Prudhomme.

Uvodno etapo 2025 bo 5. julija gostil Lille, ki je bil v letih 1960 in 1994 že prireditelj uvodnih preizkušenj Toura. Na 185 km dolgi krožni dirki bodo trije krajši vzponi, prireditelji pa so se izognili "tlakovanemu peklu" na trasi slovite enodnevne dirke Pariz-Roubaix.

Na drugi etapi med krajema Lauwin-Planque in Boulogne-sur-Mer v dolžini 209 km bosta v zadnjih desetih kilometrih dva krajša vzpona, ki pa sprinterjem ne bi smela povzročiti večjih preglavic, na tretji in pretežno ravninski etapi med krajema Valenciennes in Dunkerque v dolžini 172 km pa bo kolesarski karavani morda največji tekmec močan veter z Rokavskega preliva.

Prihodnje leto se bo dirka 29. junija začela v italijanskih Firencah, zaradi poletnih olimpijskih iger v francoski prestolnici pa se 21. julija ne bo končala na Elizejskih poljanah, temveč v Nici na Azurni obali.

