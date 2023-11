Ne verjame, da lahko osvoji Tour de France

Prestižni Tour de France je znan kot sveti gral svetovnega kolesarstva in tudi v prihodnjem letu bo pritegnil največ pozornosti kolesarske javnosti. Zmagovalca zadnjih štirih Tourov Tadej Pogačar in Jonas Vingeegard bosta tudi v letu 2024 osrednja favorita, belgijska legenda Johan Museeuw pa meni, da njegov rojak Remco Evenepoel ni dovolj konkurenčen, da postane kralj francoske tritedenske kolesarske pentlje.

"Težko bo. Zdaj je dober na enodnevnih dirkah, ki jih osvaja v velikem slogu. Denimo klasiki Liege–Bastogne–Liege in San Sebastian. V tem trenutku nisem prepričan, da lahko osvoji Tour de France, ker mislim, da so kolesarji, ki lahko osvojijo največjo dirko, res nekaj posebnega," je Belgijec Johan Museeuw dejal v pogovoru v podkastu Geraint Thomas Cycling Club o Remcu Evenepoelu in nadaljeval: "V pelotonu so trije ali štirje, trenutno pa sta Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard."

Leta 2023 mu je uspelo osvojiti Vuelto. Foto: Unipublic/Sprint Cycling Agency

V pogovoru z Geraintom Thomasom sta kar nekaj časa namenila belgijskemu kolesarskemu zvezdniku, ki je v karieri enkrat osvojil Vuelto: "Le nekaj kolesarjev je v pelotonu, ki lahko rečejo, da imajo od 90- do 95-odstotne možnosti za zmago na Touru. Evenepoel ima trenutno 60 odstotkov možnosti."

Z izkušenim Thomasom sta se strinjala, da bi imel več možnosti osvojiti Dirko po Franciji, če bi bil v kateri drugi ekipi. Poleti se je veliko govorilo o morebitnem odhodu v vrste INEOS Grenadiers, vendar ni prišlo do združitve Jumbo-Visme in Soudal Quick-Stepa, katerega član je trenutno Remco: "Če bo šel v drugo ekipo, bo imel večje možnosti, a to je tema za kakšen drug podkast."