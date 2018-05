Wellensu prva etapa na italijanskih tleh, Dennis ostaja v rožnatem

Dirka po Italiji, 4. etapa

Belgijski kolesar Tim Wellens, kolesar ekipe Lotto Fix All, je zmagovalec četrte etape dirke po Italiji in prve na italijanskih tleh. Po 202 kilometrih je imel Wellens v zaključku v Caltagironeju, ko se je cesta postavila navkreber, več moči od Kanadčana Michaela Woodsa in Italijana Enrica Bataglina. Skupno ostaja prvi Avstralec Rohan Dennis.