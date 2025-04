Letošnja dirka po Italiji (Giro), ki bo od 9. maja do 1. junija, bo 24. maja zavila tudi v Slovenijo. Štirinajsta etapa se bo začela v Trevisu, nato bo kolesarsko karavano vodila po furlanski ravnini vse do Krmina, kjer bodo kolesarji prečkali državno mejo. Etapa bo potekala po Goriških brdih in se po dveh mestnih krogih zaključila v Novi Gorici.

Dirka bo po Brdih vodila od Plešivega, Medane, Dobrovega, Šmartnega do Huma in nato do Števerjana v Gorico, preko mejnega prehoda v Rožni dolini v Novo Gorico ter dva kroga po mestnih ulicah do cilja.

Štirinajsta etapa se bo končala 24. maja 2025 na Trgu Evrope, ki povezuje obe Gorici in ki je v letošnjem letu del programa Evropske prestolnice kulture. Za povezavo z EPK bodo tisti majski konec tedna, med 23. in 25. majem, skrbele tudi številne kulturne in družabne prireditve, zato organizatorji na Goriškem pričakujejo številne obiskovalce.

Na dirki po Italiji bodo tekmovali tudi slovenski kolesarji - Primož Roglič, Jan Tratnik in Matevž Govekar. Član ekipe Bahrain Victorious Matevž Govekar je bil gost na današnji novinarski konferenci, kjer je poudaril, da si je vedno želel tekmovati na tako veliki dirki, če pa bo to pred domačimi gledalci, pa še toliko bolj.

"To so zame v bistvu domači kraji, sam sem namreč iz ne tako oddaljenega Godoviča."

"To so zame v bistvu domači kraji, sam sem namreč iz ne tako oddaljenega Godoviča. Že ko je Giro prvič obiskal Brda pred nekaj leti, sem si to etapo pogledal še ob strani ceste v kolesarskem dresu, zdaj pa bom v maju sam tam dirkal. S tem se mi uresničujejo sanje in že vse od začetka sezone želim dati maksimum na ta dan in ga že nestrpno pričakujem," je v izjavi po novinarski konferenci dejal Govekar.

Lozej: Velika čast

"Cilj dirke v Novi Gorici je za nas velika čast in priznanje organizatorjev dirke po Italiji, da nam zaupajo," je povedal tehnični vodja slovenskega dela etape Rok Lozej. Ob tem dodaja, da pričakujejo veliko število obiskovalcev, zanje bodo najzanimivejši deli etape v Goriških brdih in tudi na novogoriških ulicah.

"Cilj dirke v Novi Gorici je za nas velika čast in priznanje organizatorjev dirke po Italiji, da nam zaupajo."

"Upam, da bodo vsi kilometri novogoriškega kroga napolnjeni z gledalci in da bomo res pričarali pravi navijaško vzdušje," je dejal Lozej.

Sicer pa v novogoriški občini menijo, da je kolesarki konec tedna dovolj zanimiv in bo na Goriško privabil številne obiskovalce. Poleg tega je zaradi televizijskih prenosov, ki jih bodo v živo prenašali v 40 državah po svetu, to velika promocija za celotno območje.

