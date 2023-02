Vingegaard odgovarja Pogačarju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi danski kolesarski zvezdnik, zmagovalec lanske Dirke po Franciji Jonas Vingegaard je sezono odprl zmagovito. Potem ko je bila včerajšnja prva etapa Dirke po Galiciji zaradi močnega sneženja prekinjena in naposled odpovedana, je kapetan nizozemske ekipe Jumbo-Visma zmagal v drugi etapi.

Moštveni kolega Primoža Rogliča pri ekipi Jumbo-Visma Jonas Vingegaard je z zmago začel svojo tekmovalno sezono, ko je v drugi etapi dirke O Gran Camiño v Španiji opravil s konkurenco. S tem je poslal sporočilo Tadeju Pogačarju, s katerim se bosta julija spet spopadla na največji dirki sezone, francoskem Touru. Tega je Danec lani dobil po tem, ko je s kolegi iz Jumba Pogačarja, dvakratnega zmagovalca francoske pentlje, zlomil v 11. etapi. Pogačar je sicer v sezono 2023 vstopil odločno, najprej je zmagal na enodnevni španski dirki Jaen Paraiso Interior, nato s tremi etapnimi zmagami slavil še v skupnem seštevku večetapne Dirke po Andaluziji.

Exhibición do danés 🇩🇰, impoñéndose marcando un ritmo altísimo durante toda a subida. Novo líder do Gran Camiño! #OGC23 pic.twitter.com/NldZiN7TGX — O Gran Camiño (@ograncamino_igt) February 24, 2023

Vingegaard je v Galiciji tekmece strl na sklepnem štirikilometrskem klancu Monte Trega. Moštveni kolegi so ga pripeljali v odličen položaj za napad in Danec ni razočaral. Za 21 sekund je premagal Portugalca Runeba Guerreira (Movistar) in za 24 Španca Iona Izagrreja (Cofidis) ter prevzel vodstvo v skupnem seštevku dirke, na kateri slovenskih kolesarjev ni.

Jutri je na sporedu še ena zahtevna gorska etapa, dirka O Gran Camino – letos poteka šele druga izvedba te preizkušnje – pa se bo končala v nedeljo z ravninsko četrto etapo s ciljem v Santiagu de Compostela.

Preberite še: