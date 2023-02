Etapa v Španiji odpovedana zaradi močnega sneženja

Druga etapa dirke O Gran Camino je predvidena za petek, vsebuje pa dva vzpona tretje kategorije in cilj v klanec druge kategorije.

Stage 1 of 🇪🇸@ograncamino_igt has been cancelled because of the snow 🌨️via @velo_bristol #OGranCamiño #OGC23 pic.twitter.com/J7D11U8xPX