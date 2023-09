Van der Poel do prve zmage v mavričnem dresu, Mezgec osmi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši slovenski sprinter Luka Mezgec (Jayco-AlUla) je na današnji enodnevni kolesarski klasiki Super 8 osvojil osmo mesto. Zmagal je Nizozemec Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), za katerega je to prva zmaga v mavričnem dresu svetovnega prvaka.

Petintridesetletni Mezgec je bil tokrat kapetan svoje ekipe na 203,6 km dolgi preizkušnji od Brakela do Haachta. Nekoč je bila ta preizkušnja znana kot klasika Primus-Van Petegem. Mezgec je na njej nastopil enkrat, leta 2014 je bil 19.

Ciljno črto je devet let kasneje prečkal na osmem mestu s 15 sekundami zaostanka za zmagovalcem. Prva šesterica je imela nekaj prednosti, v sprintu te skupine pa je bil prepričljiv 28-letni van der Poel, za katerega je bila to 46. zmaga v karieri in prva v dresu svetovnega prvaka. Tega je prejel po zmagi v Glasgowu pretekli mesec.

Drugo mesto je danes zasedel Francoz Anthony Turgis (TotalEnergies), tretje pa Belgijec Florian Vermeersch (Lotto Dstny). Mezgec je v sprintu večje skupine zaostal za Norvežanom Alexandrom Kristoffom (Uno-X Pro).

Mezgec bo zadnji del sezone nadaljeval v nedeljo na dirki Gooikse Pijl, sredi naslednjega tedna pa ga čaka še zadnja v nizu petih belgijskih poznopoletnih klasik Omloop van het Houtland. V petek je bil na prvenstvu Flandrije 29., dva dni prej pa 35. na veliki nagradi Valonije.

Preberite še: