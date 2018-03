Valverdeju četrta etapa in skupno vodstvo

Dirka po Kataloniji, 4. etapa

Španec Alejandro Valverde je zmagovalec četrte etape kolesarske dirke po Kataloniji. Kolesar Movistarja je na 170,8 kilometra dolgi preizkušnji med Llanarsom in La Molino v ciljnem vzponu ugnal Kolumbijca Egana Bernala (Sky) in Naira Quintano (Movistar), ta je zaostal šest sekund. Valverde je po novem tudi skupno vodilni.

Slovenca Mateja Mohoriča (Bahrain-Merida), ki je prve tri etape končal med deseterico, tokrat ni bilo prav v ospredju (tako kot ne njegovih moštvenih kolegov Domna Novaka in Grege Boleta, slednji sploh ni startal), je pa na enem zadnjih spustov opozoril nase, ko si je v svojem značilnem slogu prikolesaril tudi več kot minuto prednosti pred tekmeci, ki pa so ga hitro ujeli na naslednjem vzponu.

"Trudil sem se na zadnjem vzponu, toda noge niso bile takšne, da bi se lahko meril z najboljšimi hribolazci. Kljub temu pa sem zadovoljen s predstavo," je na Twitterju po etapi zapisal Mohorič.

Etapa se je sicer odločila v zadnjih sedmih kilometrih, ko sta le Bernal in Pierre Latour (AG2R La Mondiale) lahko sledila napadu Valverdeja, Quintane in Marca Solerja. Bernal je zatem pogumno poskušal še z napadom, kar je bilo preveč za Solerja, Quintana in Valverde se nista dala, Španec pa je na koncu ugnal še mlajšega tekmeca iz Kolumbije.

Valverde, tudi zmagovalec druge etape, ima v skupni razvrstitvi 19 sekund prednosti pred Bernalom in 26 pred Quintano. Pred to etapo vodilni Belgijec Thomas De Gendt je zaostal na zadnjem vzponu na La Molino in končal šele kot 104. s 24:02 minute zaostanka.

Med Slovenci je Mohorič zasedel 35. mesto s 3:23 minute zamude, Novak je bil 146. Skupno je Mohorič 34. (+3:48), Novak pa 109. (+26:05).

V petek kolesarje čaka nova pirenejska etapa s tremi velikimi vzponi in spustom v cilj 212 kilometrov dolge preizkušnje.