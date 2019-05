V živo: Roglič na novi veliki preizkušnji

V ponedeljek bo sledil dan počitka, v torkovi 16. etapi pa se kolesarji zaradi nevarnosti snežnih plazov ne bodo podali na prelaz Gavia. Tako kot danes jih čaka nov vzpon na Covo.

Potek 15. etape v živo:

12:56: Za kolesarji je 60 kilometrov, Cataldo in Cattaneo imata osem minut in 44 sekund prednosti pred glavnino.

12:33: Prednost vodilnih dveh kolesarjev se je povečala na 4:20. Za kolesarji je 47 prevoženih kilometrov.

12:24: Glavnina je ujela Niva in Hansna, vodilna Cataldo in Cattaneo imata minuto in 19 sekund prednosti pred zasledovalci.

🇮🇹#Giro

After 45 km of racing two leaders have a 1:19 gap on the peloton including @JumboVismaRoad pic.twitter.com/F3IJwhs26s — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) May 26, 2019

12:19: Cataldo in Cattaneo imata 45 sekund prednosti pred Nivom in Adamom Hansnom, ki je ujel Izraelca. Bidarda je ujela glavnina z Rogličem, ki je zmanjšala zaostanek za vodilnima na 57 sekund.

12:09: Iz glavnine je "skočil" še François Bidard (ALM), ki za vodilnima kolesarjema zaostaja minuto in 12 sekund, zaostanek glavnine se je povišal na 1:35. Niv za vodilnima zaostaja slabih 20 sekund.

12:06: V vodstvu sta še vedno Cataldo in Cattaneo, njuna prednost pred glavnino je narasla na slabo minuto. Guy Niv (ICA) za njima zaostaja 28 sekund.

11:49: Dario Cataldo (Astana) in Mattia Cattaneo (Androni Giocattoli-Sidermec) sta si privozila 16 sekund prednosti pred zasledovalci.

Med današnjimi favoriti za zmago je zagotovo Vincenzo Nibali, saj je dvakrat dobil dirko po Lombardiji (2015, 2017), ki se je končala v Comu, kjer je cilj tudi danes.

11:35: Nekaj kolesarjev je že poskusilo s pobegi v prvih nekaj kilometrih, a za zdaj je glavnina še skupaj.

"Zame so vse novice dobre, s tem se ne obremenjujem," je na vprašanje novinarja, kaj meni o novostih v 16. etapi, pred današnjim 15. dejanjem dirke po Italiji, odgovoril Primož Roglič. "S prvima dvema tednoma sem zadovoljen. Vesel in ponosen sem nase in na celo ekipo. Razlike so zelo majhne, favoritov pa veliko, mislim, da se obeta še velik boj. Danes nas čaka težka in dolga etapa, vedno se je izziv povzpeti na Civiglio," je pred začetkom etape za Eurosport dejal slovenski kolesar.

Potek 15. etape:

Foto: Giro/LaPresse

11:30: Začetek 15. etape dirke po Italiji. Pred kolesarji je dolgih 237 kilometrov. Vzponi si bodo sledili v zadnjem delu etape.

The peloton has rolled out at Ivrea! | Il gruppo è partito da Ivrea!#Giro pic.twitter.com/cdIDoeBhgV — Giro d'Italia (@giroditalia) May 26, 2019