V Mariboru spust še v svetovnem pokalu, EP v krosu v Srbiji

Slovensko javnost je že v nedeljo v spustu na EP na Pohorju navdušila Monika Hrastnik. Sedemindvajsetletnica je drugič v karieri postala evropska prvakinja, potem ko je bila najboljša že leta 2018, v letih 2016 in 2019 pa je bila podprvakinja.

V Bike parku na Pohorju je tako dobila prave občutke pred tekmo svetovnega pokala. Na dveh preizkušnjah to sezono je bila v francoskem Les Getsu peta, v avstrijskem Leogangu, kjer je lani dosegla uspeh kariere z bronasto kolajno na SP, pa je bila letos prav tako tretja.

Rezultat v Mariboru pokazatelj, da delajo v pravi smeri

"Ta rezultat v Mariboru je pokazatelj, da delamo v pravi smeri, da se trudimo. Upam, da mi bo šlo tako dobro na svetovnem pokalu. To je še večja motivacija za naslednji teden," je v kratki izjavi za STA dejala Hrastnikova, ki bo glavni domači adut za tekmo svetovnega pokala, ki bo na Pohorju v nedeljo, 15. avgusta.

To je bila sicer že osma kolajna slovenskih tekmovalcev in tekmovalk v vseh starostnih kategorijah na evropskih prvenstvih s spustu, od tega šesta med člani in članicami. Od tega se je Hrastnikova podpisala pod štiri kolajne, preostali uvrstitvi na oder za zmagovalce pa imata Miran Vauh leta 2013, ko je bil tretji, in Jure Žabjek, ki je evropski prvak postal leta 2015.

Tudi Jure Žabjek je že bil evropski prvak. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slednji bo tudi nastopil v kvalifikacijah v Mariboru. Poleg Žabjeka bo visoko meril še Luka Berginc, na EP najboljši Slovenec s 13. mestom, Žabjek je bil v nedeljo mesto za njim. V svetovnem pokalu bo nastopil tudi Žak Gomilšček. V ženski konkurenci se bo poleg Hrastnikove po progi spustila še Špela Horvat, ki je bila na EP 11.

Med mladinci bo v Mariboru slovenske barve zastopal Mel Filipič.

Mladinci se bodo prvi podali na stezo v Bike Parku na Pohorju, in sicer ob 9.45. Članice bodo začele ob 12.30, za njimi pa se bodo na pot podali tudi člani. Vstopnice za navijače znašajo 8 evrov ob izpolnjevanju pogojev PCT.

V Novem Sadu prijavljenih 18 Slovencev

V Srbiji pa bo od 12. do 15. avgusta potekal še drugi del sklopa evropskih prvenstev za gorske kolesarje. V Novem Sadu, kjer bo celinsko tekmovanje potekalo prvič, bodo na sporedu tekmovanja v štafeti, eliminatorju in olimpijskem krosu.

Slovenske barve bo v vseh starostnih kategorijah zastopalo 18 tekmovalcev, med njimi tudi zadnja leta najbolj uspešna Tanja Žakelj med članicami.

Tanja Žakelj odhaja na evropsko prvenstvo v Novi Sad. Foto: Grega Stopar

Dvaintridesetletna Idrijčanka je na olimpijskih igrah v Tokiu osvojila 21. mesto in tako v manj številčni konkurenci prišla do najboljšega izida to sezono. V svetovnem pokalu je državna prvakinja nazadnje zasedla 32. mesto v Les Getsu v Franciji, pred tem pa je bila v avstrijskem Leogangu 40. in 35., v češkem Novem Mestu 38. in 40. ter v Albstadtu v Nemčiji 39.

V Novem Sadu sicer ne bo vseh najboljših, vključno z olimpijskima prvakoma, Švicarko Jolando Neff in Britancem Tomom Pidckockom (Vuelta), bo pa na startu drugouvrščena z mednarodne lestvice, Francozinja Pauline Ferrand-Prevot. Njena rojakinja, številka ena ženskega krosa, Loana Lecomte si je po slabšem nastopu na OI vzela daljši premor.

Med ženskami bo tako nastopilo pet od najboljših desetih Evropejk, v članski moški konkurenci pa sedem od prve deseterice. Manjkali bodo najboljši iz Švice, Matthias Flückiger, Nino Schurter ter Jolanda Neff ter Sina Frei.

Skupaj bo v Novem Sadu nastopilo več kot 500 tekmovalcev iz 36 držav. Tekmovanje se bo v četrtek začelo z nastopi veteranov in štafet v olimpijskem krosu. V posamični konkurenci bodo tekmovanja v krosu v soboto in nedeljo.