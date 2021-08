Monika Hrastnik evropska prvakinja v spustu

Sedemindvajsetletnica iz Lepe Njive je bila evropska prvakinja že leta 2018, v letih 2016 in 2019 pa je bila podprvakinja. V Bike parku na Pohorju je bila najhitrejša že v soboto na treningu, danes pa je ob odsotnosti Francozinje Myriam Nicole in Britanke Tahnee Seagrave, ki nista startali, upravičila vlogo favoritinje na domači stezi.

Za njo je zaostala tudi svetovna prvakinja iz avstrijskega Leoganga, Švicarka Camille Balanche, ki je zasedla končno četrto mesto. Hrastnikova je bila sicer lani v Leogangu bronasta za prvo odličje na SP.

Druga slovenska predstavnica na domačem EP, Špela Horvat, je danes osvojila 11. mesto.

Osma kolajna za Slovenijo v spustu

To je bila sicer že osma kolajna slovenskih tekmovalcev in tekmovalk v vseh starostnih kategorijah na evropskih prvenstvih s spustu, od tega šesta med člani in članicami. Od tega se je Hrastnikova podpisala pod štiri kolajne, preostali uvrstitvi na oder za zmagovalce pa imata Miran Vauh leta 2013, ko je bil tretji, in Jure Žabjek, ki je evropski prvak postal leta 2015.

Naslove evropskih prvakov bodo danes v Mariboru podelili še v moški članski konkurenci ter med mlajšimi člani.

V moški konkurenci do 17 let je bil najboljši Francoz Hugo Marini, preizkušnjo do 15 let je prav tako dobil Francoz Max Alran, pri ženskah pa sta slavili Francozinja Lisa Bouladou (U17) in Avstrijka Rosa Zierl (U15).

Naslednji konec tedna bo še evropsko prvenstvo v olimpijskem krosu v Novem Sadu v Srbiji.