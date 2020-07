V Kanadi letos ne bo dirk svetovne kolesarske serije

Prireditelji dveh kanadskih dirk svetovne kolesarske serije, VN Quebeca in VN Montreala, so danes sporočili, da letos zaradi aktualnega stanja v zvezi z epidemijo novega koronavirusa tekmovanj ne bodo izvedli. Dirki bi morali biti na sporedu 11. in 13. septembra, poroča AFP.

"Po temeljitem in natančnem pregledu trenutnih razmer, tako v Kanadi kot v tujini, smo organizatorji ugotovili, da je nemogoče izpolniti vse potrebne zdravstvene in operativne zahteve za zagotovitev varnega okolja za vse," so v izjavi za javnost zapisali prireditelji in dodali, da so bile ovire v zvezi z nujnimi karantenami tujcev in vladnih dovoljenj za izvajanje javnih shodov prevelike.

Lani sta dirki dobila Avstralec Michael Matthews in olimpijski prvak Belgijec Greg van Avermaet.

