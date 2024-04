Sicer že 36. izvedba večdnevne preizkušnje spada v nižji rang tekmovanj (2.2), je pa Urška Žigart za tretje mesto v seštevku prejela 25 točk za lestvico Mednarodne kolesarske zveze. Pintar je prejela 3 točke.

Žigartova je v prvi etapi zabeležila peto, v drugi pa deveto mesto. V vožnji na čas v tretji etapi je bila nato 11. V zadnjih dveh etapah pa ni posegla po vidnih uvrstitvah.

Posamično je bila v etapah nekoliko uspešnejša Pintar, ki je prvo etapo končala kot tretja, drugo pa kot četrta. V skupnem seštevku je nato za zmagovalko zaostala 1:05 minute.

Zadnja etapa v mestu Orlova (101,6 km) je sicer pripadla Britanki Emmi Jeffers, sicer ekipni kolegici Urške Žigart.

Na petdnevni dirki so ob Pintar v dresu slovenske reprezentance nastopile še Špela Colnar (44. v skupnem seštevku) in Hana Žumer (93.) ter Ema Priš, Pija Galof in Sara Pestotnik, ki so odstopile.

Nastope na dirki po Španiji je danes začela edina slovenska predstavnica Eugenia Bujak v dresu UAE Team ADQ. V uvodnem in letos edinem ekipnem kronometru je bila njena ekipa 13. Za zmagovalkami iz Lidl-Treka je po 16 km v Valencii zaostala 56 sekund.

Španska pentlja za dekleta bo sicer trajala do 5. maja.

