Urška Žigart bo branila naslov, njen zaročenec Tadej Pogačar pa ne

V konkurenci moških elite je prijavljenih le sedem tekmovalcev, najbolj zveneči imeni sta kolesarja Bahrain Victoriousa Matej Mohorič in Matevž Govekar. Ker v konkurenci ne bo nobenega od dosedanjih prvakov, bosta imela priložnost, da osvojita svoj prvi naslov v tej disciplini. Mohorič je bil doslej že trikrat drugi, njegov mlajši klubski kolega pa kolajne še nima. Poleg omenjenih so na startni listi še Timotej Bavec, Jaka Primožič, Marko Pavlič, Mihael Štajnar in Matic Žumer.

Doslej je pet naslovov osvojil Gregor Gazvoda, štiri Jan Tratnik, tri pa Pogačar.

Zanimivo bo v konkurenci do 23 let, med devetimi nastopajočimi bo pozornost usmerjena predvsem na mlada slovenska upa ekipe UAE Emirates Gala Glivarja in Anžeta Ravbarja.

Pri dekletih, prijavljenih je devet kolesark, bo svoj četrti naslov lovila Urška Žigart, če bi ga osvojila, bi le še za enega zaostajala za najuspešnejšo Tjašo Rutar. Na papirju naj bi ji bila najnevarnejša Urška Pintar, prvakinja v letih 2016 in 2017, petkrat pa tudi druga. Trikratne prvakinje Eugeije Bujak na startu ne bo.

Kronometer bo potekal na slabih deset kilometrov dolgem krogu po Cesti bratstva in enotnosti med Trebnjim in Dolenjo Dobravo. Mlajši mladinski kategoriji čaka en krog, mladinski kategoriji in članice dva kroga, člani bodo prevozili tri.

