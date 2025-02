Uci prepovedal vdihavanje ogljikovega monoksida

"Uci s prepovedjo ponavljajoče se uporabe vdihavanja ogljikovega monoksida iz zdravstvenih razlogov zavzema drzno in potrebno držo. Naša prednostna naloga je zaščititi zdravje in varnost športnikov in odločitev je še en pomemben korak k temu," je po seji ob robu svetovnega prvenstva v ciklokrosu dejal predsednik Ucija David Lappartient.

Ogljikov monoksid se pogosto uporablja v športni medicini za merjenje skupne mase hemoglobina in volumna krvi, zlasti za preučevanje učinkov vzdržljivostnega treninga in izpostavljenosti nadmorski višini. Njegovo večkratno vdihavanje pa lahko povzroči akutne in kronične zdravstvene težave, kot so glavobol, letargija, slabost, vrtoglavica in zmedenost. Takšni simptomi se lahko kadar koli poslabšajo in razvijejo v težave s srčnim ritmom, epileptične napade, paralizo in izgubo zavesti, so zapisali pri Uciju.

Nova uredba prepoveduje posedovanje komercialno dostopnih sistemov za vdihavanje ogljikovega monoksida, ki so povezani z jeklenkami s kisikom in ogljikovim monoksidom, zunaj zdravstvenih ustanov. Ta prepoved velja za vse imetnike licenc, za katere veljajo pravilniki Ucija in za vse druge, ki bi lahko posedovali takšno opremo v imenu kolesarjev ali ekip.

Ostalo bo dovoljeno v zdravstveni ustanovi in pod odgovornostjo zdravstvenega delavca

Vdihavanje ogljikovega monoksida bo ostalo dovoljeno v zdravstveni ustanovi in pod odgovornostjo zdravstvenega delavca, ki ima izkušnje z ravnanjem s tem plinom iz zdravstvenih razlogov. Dovoljen bo le en vdih za merjenje skupne mase hemoglobina. Drugo vdihavanje bo dovoljeno šele dva tedna po začetni meritvi.

Za kolesarje najvišje ravni bo moralo biti kakršno koli vdihavanje ogljikovega monoksida zabeleženo v zdravstveni kartoteki, uvedeni za vsakega športnika.

Prepoved je neodvisna od svetovnega protidopinškega kodeksa in Ucijevih protidopinških predpisov, vendar je Uci od Svetovne protidopinške agencije (Wada) uradno zahtevala, da naj zavzame stališče v zvezi s ponavljajočo se uporabo ogljikovega monoksida.

Sprememba pravil glede udeležbe na dirkah svetovne serije

Z namenom zagotoviti udeležbo najboljših svetovnih ekip na vseh najprestižnejših cestnih prireditvah je upravni odbor tudi odobril spremembo pravil glede udeležbe na dirkah svetovne serije. Foto: Reuters

V skladu s tem novim pravilom bodo morale vse ekipe tekmovati na Giru, Touru in Vuelti, petih spomenikih, izmed preostalih dogodkov na koledarju svetovne serije pa bodo lahko izbrali enega, ki ga bodo lahko izpustili. Na istem dogodku ne bodo smele manjkati več kot štiri ekipe. Ista pravila za udeležbo bodo veljala tudi za najpomembnejše ženske dirke.

Izvršni odbor je tudi potrdil, da bo svetovno dvoransko prvenstvo v kolesarstvu na stezi letos potekalo, od 7. do novembra v nemškem Göppingenu.