Tretjič ste zimske priprave izvedli na Hvaru. Dela zagotovo ni zmanjkalo?

Vsi so začeli uporabljati nova kolesa, nove materiale, nove čevlje. Niti niso vsi tekmovalci že lani uporabljali Meridinih koles. To orodje je zelo občutljiva stvar. Morali so se spoznati s cestnim kolesom in kolesom za kronometer. Mehaniki so delali od jutra do večera. Da so fantje zadovoljni z opremo, s programom, zadovoljni z oblačili, čelado, čevlji. Ne nazadnje zadovoljni tudi s kuharjem. Tudi on dela po novih standardih. Imamo tudi novega dobavitelja športne prehrane. Tekmovalci so morali spoznati vse te stvari in tudi sebe. Da bodo pravi že na prvi dirki.

Ste naredili tudi že načrt za največjo dirko, dirko po Franciji?

Pripravljajo se daljši seznami tekmovalcev. Za Tour se pripravi daljši seznam, 13, 14 tekmovalcev, nato pa se ga glede na potek sezone krči. Takoj po dirki Dauphine libere je na vrsti končna selekcija. Vsakemu tekmovalcu želimo dati kratkoročne in dolgoročne cilje, mogoče celo tedenske, mesečne, sezonske cilje. Da imajo motiv, za katerega se pripravljajo. Vmes jih preverjamo, da vidimo, ali so na dobri poti, ali zaostajajo, kako jih spraviti nazaj na pot. Vse to je težko poenotiti, zato smo bili na teh pripravah vsi, od športnih direktorjev do zdravnikov, strokovnjakov za prehrano ... Treba je poenotiti standarde. Da bomo vsi govorili isti jezik. Da bomo rezultat vsega tega prenesli na tekmovalce in na zmage na dirkah.

Po odhodu Vicenza Nibalija imate novega zvezdnika Mikela Lando. Greste z njim na Tour?

Da, bil naj bi naš glavni adut na Touru. Prvič bo v vlogi stoodstotnega kapetana. To bo storil že nekajkrat prej. Da bomo videli, kako bo to vlogo sprejel. Vedno mu bomo poskušali zagotoviti čim boljšo podporo, da ne bi bilo izpada rezultata zaradi nezdružljivosti ekipe. Res se trudimo z njim, z Woetom Poelsom, Dylanom Teunsom, Sonnyjem Colbrellijem. Ker vemo, da so nadarjeni in da lahko dosegajo zmage. Te pa ekipa potrebuje. Mislim, da bo nova sezona, če bo brez poškodb, uspešna, saj smo jo zelo zelo dobro začrtali.

Landa je bil na zadnjih treh Tourih vselej med sedmimi najboljšimi. Star je 30 let. Je na vrhuncu svojih moči?

Teoretično je. Nekoč so rekli, da so to najboljša leta. V Sloveniji je Tadej Pogačar lep primer, da lahko tudi mladi posegajo po stopničkah na največjih dirkah. Mi bi si želeli, da bi bila za Lando to res najlepša leta. Srečni smo, da ga imamo v ekipi. Prepričani smo, da še ni pokazal, kaj zmore in zna. Velikokrat zaradi te svoje vloge v ekipi ali pa smole, poškodb, padcev. Res nekako načrtujemo njegov preboj.

Kakšne načrte imate z Mohoričem in Tratnikom, najmočnejšima slovenskima kolesarjema v ekipi?

Mohorič bo gotovo imel obdobja, ko bo moral biti ob Landi kot nekakšen pomočnik, in obdobja, ko bo na dirkah lahko vozil v vlogi vodje. Podobno tudi Tratnik. Jan je specialist v vožnji na čas in med sezono poskušamo čim večkrat večkrat najti te njegove priložnosti, da bi lahko prinesel ekipi kakšno zmago.

Letos je Mohorič dobil samo eno etapo, lani je bilo sedem zmag. Zakaj nekoliko slabša sezona?

Tega res ne moremo zanikati. Matej je v sezoni ali pa dveh prej pokazal stalen napredek. Vemo pa, da je bil v tej sezoni veliko poškodovan in je bilo treba večkrat začeti znova. Tour se tudi ni odvijal po njegovih željah. Tudi dirka po Poljski se mu je malo zalomila, a jo je potem rešil z etapno zmago. Včasih okoliščine niso takšne, kot bi si želel. Matej ima vedno visoke cilje. Vedno je vrhunsko motiviran, vedno je stoodstoten pri delu. Zanj se ni treba bati. Z njim imamo velike načrte za prihodnje sezone.

Letos ste dosegli 15 zmag, lani 23. Sezona je bila nekoliko manj uspešna.

Glede na število zmage res, a sicer smo bili s sezono zelo zadovoljni, bolj kot s prejšnjima dvema. Dve etapni zmagi na Touru sta včasih morda celo več vredni kot stopničke na Giru ali Vuelti.

Koliko je na ekipo vplival suspenz Kristijana Korena in Boruta Božiča zaradi vpletenosti v dopinško afero? Z njima ste se nato razšli.

Na vzdušje v ekipi je vplivalo, da. Ni nam vseeno. V ekipi zelo trdo dela 80 ljudi. In ko se zgodi karkoli takega, smo vsi žalostni, saj vlagamo ves trud, tudi v sloves ekipe, a se lahko to čez noč sesuje. Dejstvo je, da se je treba po vsakem takem spodrsljaju pobrati in dokazati, da to ni naš način dela. Da je naš način dela preglednost, pošteno tekmovanje.

Kaj pa nenaden odhod Rohana Dennisa z dirke po Franciji? Mislim, da javno niti niste pojasnili, za kaj je šlo.

Sam tega niti ne bi jemal kot škandal, čeprav so mediji to tako označili. Preprosto nismo govorili istega jezika oziroma nismo imeli istih ciljev. Verjetno je Rohan od nas zahteval več ali pa nekaj drugega, kot smo mu lahko dali. Mi smo se okrog njega trudili. Če enostavno ni dobil, kar je želel, je logična poteza, da so se naše poti razšle. Pri nas bodo zdaj stvari bolj umirjeno tekle naprej. Marsikaj smo se naučili od njega, on pa od nas. Na žalost je bila ta zgodba kratka. Ko delaš, ko želiš narediti najbolje, ko se želiš približati popolnosti, je vedno težko in vedno se lahko zgodi, da se kakšna stvar zamaje.

Drugič zapored ste osvojili naslov slovenskega državnega prvaka na cestni dirki. Kako pomembna stvar je to za veliko mednarodno ekipo?

Težko je voziti na državnem prvenstvu. Vsi fantje, Roglič, Pogačar in drugi, so tam v manjšimi. Mi imamo to srečo, da nas je malo več. Kup taktiziranja je. Nam je nekako uspelo. Zelo me veseli, da je lani Mateju, letos Domnu Novaku. Nekako se od nas pričakuje, da smo na državnem prvenstvu vsaj blizu zmagi. Najbrž ne bo vedno tako, a dokler je, smo veseli. Vse dirke je treba spoštovati. Vse leto se nosi dres državnega prvaka in to je stvar, na katero bi tekmovalci morali biti ponosni. Z majico državnega prvaka so še bolj opazni v medijih, kar je vredno truda.

Z uspehi Rogliča, Pogačarja, s številom kolesarjev in članov osebja v vaši ekipi je Slovenija postala velikan na svetovnem kolesarskem zemljevidu. Kako gledate na vzpon slovenskega kolesarstva?

Veseli smo, da se je to zgodilo. Slovenija je v marsikaterem športu fenomen. Končno se to dogaja tudi v kolesarstvu. Hvala predvsem vsem fantom, ekipi, da se zato kolesarstvo vedno več pojavlja v medijih. Čedalje več je tudi rekreativnih kolesarjev, kar je predvsem zdravo. Upamo, da se bo z leti to poznalo tudi pri gospodarstvu, onesnaževanju, prometu v mestih. Ljudje si lahko ogledajo marsikatero dirko na televiziji, kar nas res veseli. In vse to zaradi teh vrhunskih rezultatov Rogliča, Pogačarja, Mohoriča in vseh drugih.