Povsem prenovljeni bodo poskušali zapretiti tudi Rogliču #video

Slovenija je v tem letu postala kolesarska velesila. A nimamo le šampionov Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja, temveč pomembno vlogo v eni od največjih ekip - Bahrain McLaren. Ta teden so bili na pripravljalnem taboru, že tretje leto so ga izvedli na Hvaru. Vrata so ekskluzivno odprli ekipi Planet TV.

V sezoni 2020 bo za ekipo v lasti države Bahrajn in avtomobilskega velikana McLaren nastopalo pet slovenskih kolesarjev (Matej Mohorič, Luka Pibernik, Grega Bole, Jan Tratnik in državni prvak na cestni dirki Domen Novak). Še več Slovencev je med osebjem - od športnega direktorja Gorazda Štanglja do maserjev in mehanikov.

Na Hvaru so delali od jutra do večera. Zjutraj s fizioterapevtko vaje za raztegljivost, stabilizacijo, tudi za moč. Čez dan so opravili štiri 90-kilometrske treninge. Tri ure in pol po razgibanem terenu otoka Hvara. Kolesarji so dan sklenili pri maserju. Dobra ura masaže. Mehaniki, ki bodo za novo sezono pripravili 200 koles, so delali do trde teme.

"Bil sem zelo presenečen, ko sem videl nov dres, te barve. Zdi se mi, da je v živo videti še lepše kot na televiziji. Ta kombinacija barv je meni osebno zelo všeč," zatrjuje Jan Tratnik. Foto: Bettiniphoto/Bahrain McLaren

Priprave bodo nadaljevali januarja

Januarja bodo priprave nadaljevali v Španiji. "Tam bomo skupaj več kot dva tedna. Naredili bomo zadnjo stopnjo treningov pred začetkom dirk. Tiste dolge treninge, z maksimalno podporo. Brez večjih obveznosti na drugih področjih. Tam bo čas namenjen treningu, počitku, masaži in pravilni prehrani," je povedal Mohorič. Na Hvaru je bilo več pozornosti osredotočene na spoznavanje nove opreme in pa novih moštvenih kolegov, ne nazadnje so imeli tudi številne medijske obveznosti.

"Vsi so začeli uporabljati nova kolesa, nove materiale, nove čevlje. Niti niso vsi tekmovalci že lani uporabljali Meridinih koles. To orodje je zelo občutljiva stvar," nam je razložil eden od športnih direktorjev ekipe Bahrain McLaren Štangelj. "V teh štirih dneh se morajo kolesarji spoznati s cestnim kolesom in kolesom za kronometer. Mehaniki delajo od jutra do večera, da gredo fantje od tukaj zadovoljni. Zadovoljni z opremo, oblačili, dodatki: čelado, očali, čevlji."

"Zanimajo nas zmage in predvsem nastop na dirki po Franciji"

S solastniškim vstopom McLarna v ekipo so še dvignili raven dela vseh več kot 80 članov osebja. Kolesarji delo osebja zelo cenijo. "Res poskušajo narediti vse, kar je v njihovi moči, da nam pomagajo do dobrih rezultatov. Zanimajo nas zmage in predvsem nastop na dirki po Franciji. Upam, da bomo v novi sezoni še bolj konkurenčni," je dejal Mohorič, ki načrtuje svoj drugi zaporedni nastop na slovitem Touru. Tam bo glavni adut njihov novi član Mikel Landa, ki je prišel iz Movistarja.

Ob imenu (iz Bahran Merida v Bahrain McLaren) bodo v novi sezoni zamenjali tudi barve, rdečo bo nadomestila značilna McLarnova oranžna barva. "Bil sem zelo presenečen, ko sem videl nov dres, te barve. Zdi se mi, da je v živo videti še boljše kot na televiziji. Ta kombinacija barv mi je zelo všeč," je zatrdil Tratnik. Mohorič pa je dodal: "Nove barve so mi zelo všeč. Zdi se mi, da lepo predstavljajo naše vrednote. Zdi se mi, da bomo kar močno izstopali."

Kolesarji delo osebja zelo cenijo. Foto: Bettiniphoto/Bahrain McLaren

Od McLarna si obetajo pomoč na različnih področjih, ne le pri kolesih. Ta jim bo vsaj še tri sezone dobavljala tajvanska Merida. "Vsako leto si zastavimo nekaj projektov. Letos za Lando za kronometer, pa za Marka Cavendisha. To sta dva glavna projekta, v katerih bo sodeloval McLaren," je povedal vodja mehanikov Filip Tisma. " Oblačila, čelade ... Tudi pri tem sodeluje McLaren. Morda najbolj obsežen projekt zanje pa sta trženje in dizajn."

