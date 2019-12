Avstralski šprinter zadovoljen v belgijski ekipi, ostal bo do konca leta 2022

"Že po prvih mesecih v ekipi sem videl, da sem s prihodom naredil odlično potezo in da bom pogodbo podaljšal. Že preden sem začel zbirati uspehe. To je ekipa z dušo in predanimi kolesarji. Vsi dihamo kot eden, meni povsem zaupajo, če je tako, pa dobri rezultati ne morejo izostati," je dejal 25-letni Avstralec, pred prihodom v Lotto-Soudal tekmovalec ekipe Mitcheltonn-Scott, pri kateri mu je pomagal velik prijatelj, Slovenec Luka Mezgec.

Ewan je v lanski sezoni zabeležil deset zmag, tri na Touru in dve na Giru. "Pri vseh sta mi pomagala Jasper in Roger, tako da sem vesel, da ju bom imel še naprej poleg sebe," je še dodal Ewan.

