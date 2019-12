Nič več po cesti, le še po plažah in gramoznicah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nizozemski kolesar Lars Boom se je odločil, da konča svojo pot cestnega tekmovalca. Leta 2007 svetovni prvak v kronometru pri mlajših članih in leto pozneje svetovni članski prvak v ciklokrosu po razpadu ekipe Rompoot-Charles ni več našel delodajalcev, zato se bo v prihodnosti osredotočil na dirke z gorskimi kolesi.

"Moja strast so dirke po gramoznicah in plažah, želim tekmovati tudi na maratonih z gorskim kolesom," je nizozemski medijem dejal 33-letni nekdanji kolesar Rabobanka, Astane in LottaNL Jumba, ki je dobil etapo tako na dirki po Franciji kot na dirki po Španiji.

Leta 2017 je imel operacijo srca, s katero je odpravil aritmijo. Takoj zatem je drugič v karieri dobil dirko po Veliki Britaniji in etapo na BinckBank touru, to pa sta njegova zadnja uspeha.

"Imel sem dolgo in uspešno kariero, ponosen sem na njo," zadovoljen odhaja Nizozemec, ki pa vendarle napoveduje, da bi kdaj lahko nastopil še na kakšni cestni dirki: "Najbrž na kakšni nižjega ranga."

Preberite še: