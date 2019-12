Peter Sagan na treh velikih frontah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovaški kolesarski zvezdnik Peter Sagan se bo v sezoni 2020 osredotočil na Dirko po Italiji, Dirko po Franciji in cestno dirko na olimpijskih igrah v Tokiu 2020, je potrdil nekdanji trikratni svetovni prvak. Sezono bo Sagan sklenil po OI.

Devetindvajsetletni kolesarski as bo olimpijsko sezono začel 26. januarja v Argentini na dirki San Juan. Februarja bo začel priprave na spomladanske klasike, na drugi trening kamp bo šel med dirko Pariz-Roubaix in začetkom Gira, ki bo v Budimpešti 9. maja.

Po italijanski pentlji si bo vzel nekaj premora in nato začel Dirko po Franciji. Šest dni po koncu Toura bo že na cestni olimpijski dirki.

"Zame se bo sezona končala po Touru in OI. Trajala bo le šest mesecev, a to bo zelo težkih šest mesecev. Začel bom v Argentini, nato bom šel na višinske priprave, dirkal bom na klasikah, spet odšel na priprave, sledi Giro in nov trening kamp, potem bo že Tour," je leto 2020 na kratko orisal Sagan.

Pred tremi leti je Slovak na OI v Riu de Janeiru dirkal na gorskem kolesu, saj je bil mnenja, da je trasa cestne dirke zanj pretežka. Zlato je na koncu osvojil njegov veliki tekmec na klasikah, Belgijec Greg van Avermaet.

Čeprav naj bi bila trasa v Tokiu 2020 še težja kot tista v Riu, bo Sagan vseeno poskusil svojo srečo. "Res je težka trasa, toda na OI nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. Vredno je poskusiti."

Njegova ekipa Bora-Hansgrohe je ob tem sporočila, da bosta Saganu družbo na Giru delala nemški šprinter Pascal Ackermann, najboljši po točkah na letošnji Dirki po Italiji, in Nemec Max Schachmann. Na Touru bo Bora stavila na Emanuela Buchmanna, ki je bil julija letos na koncu Dirke po Franciji četrti.

