Belgijski Deceuninck-QuickStep še močnejši: prihaja irski šprinter

Bennett je od leta 2014, ko je prestopil med profesionalce, slavil 42 zmag, med drugim pet na tritedenskih dirkah. Devetindvajsetletnik je v svetovni seriji dirkal od leta 2017, vse tri sezone je preživel v dresu Bore-Hansgrohe.

Nikoli si ni mislil, da bo dovolj dober za QuickStep

"Navdušen sem, da sem podpisal z ekipo Deceuninck-QuickStep. To ekipo sem imel kot otrok na posterjih na stenah. Spomnim se, da sem med dirkanjem za An Post videl ekipo QuickStepa, ki mi je nagnala strah v kosti. Nikoli si nisem mislil, da bom dovolj dober in se dogovoril za sodelovanje z njo. Lahko rečem, da uresničujem sanje in komaj čakam, da začnem z delom," je med drugim ob podpisu pogodbe povedal Bennett, ki bo pri QuickStepu zamenjal italijanskega sprinterja Elio Vivanija. Ta bo v novi sezoni dirkal za francoski Cofidis.

Takole je Bennet ukanil Vivianija v ciljnem šprintu 7. etape italijanskega Gira leta 2018:

'That was genius timing!' 😱



Sam Bennett pips Elia Viviani to get his first ever Grand Tour stage win after a frantic sprint finish! 👏#Giro101 pic.twitter.com/XtcSAWjULW — Eurosport UK (@Eurosport_UK) May 11, 2018

Irca so z Deceuninck-QuickStepom začeli povezovati takoj, ko so se v medijih pojavile govorice, da Viviani s koncem sezone odhaja. Bennett je bil pri Bori drugi sprinter, saj je bil njegov moštveni kolega slovaški superzvezdnik Peter Sagan. Po tednih namigovanj sta v začetku novembra Bennett in Bora sporočila prekinitev pogodbe, danes pa je prestopna saga dobila končni epilog.

