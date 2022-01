Po Saganu Bennett. "Imeli bomo najboljši sprinterski vlak."

V kolesarski ekipi Bora-hansgrohe začenjajo obdobje brez svojega dolgoletnega zvezdnika Petra Sagana, ki so mu po lanski sezoni diplomatsko pokazali vrata. Kot so povedali na predstavitvi, bo njegovo mesto zasedel specialist za šprinte Sam Bennett, začeli pa bodo graditi ekipo, ki bi lahko v prihodnosti lovila tudi zmago na Touru.

Kot poroča cyclingnews.com, ima Bora-hansgrohe 11 novih kolesarjev, ekipa za Tour pa bo sestavljena iz dveh tipov kolesarjev. V prvem, šprinterskem, ki bo pomagal Bennettu v lovu na zeleno majico najboljšega po točkah, bosta poleg Irca še njegov prvi pomočnik Ryan Mullen in Danny van Poppel, drugi del pa bodo sestavljali dobri hribolazci, Avstrijca Felix Grossschartner in Patrick Konrad ter Nemec Max Schachmann bodo poskušali Rusa Aleksandra Vlasova popeljati do dobre uvrstitve v skupnem seštevku.

V skupnem seštevku bodo imeli večja pričakovanja na Giru, kamor ne bodo potovali z najmočnejšo šprintersko vrsto. Za dirko po Italiji menijo, da bi stopničke lahko lovili kar trije njihovi kolesarji, in sicer Avstralec Jai Hindley, na Giru že drugi, Nizozemec Wilco Kelderman, na dirki po Italiji prav tako že na stopničkah, in Emanuel Buchmann, leta 2019 četrti na dirki po Franciji.

Na septembrski Vuelti bo glavni mož ekipe Sergio Higuita, na klasikah pa naj bi poleg Schachmanna hrbtenico ekipe sestavljali Nemec Nils Politt, Britanec Matt Walls in Avstrijec Marco Haller.

"Mislim, da bomo imeli okoli Bennetta najboljši šprinterski vlak, tako da računamo na veliko njegovih zmag. V skupnem seštevku bo naš cilj Giro, kar pa ne pomeni, da nam bo v tem pogledu na Touru vseeno. Se pa bomo na največjih dirkah učili in se razvijali kot ekipa za največje dosežke. Merjenje na skupno zmago na Touru je drago, intenzivno in večinoma rezervirano za ekipe z ogromnimi proračuni, kot so Ineos Grenadiers, Jumbo-Visma in zdaj še UAE Emirates," je dejal športni direktor ekipe Rolf Aldag.

Novo šprintersko orožje ekipe je Sam Bennett. Foto: Reuters

Nekdanji nemški kolesar je dodal, da se z zmago na Touru ne obremenjujejo: "Kolesarjenje je lahko podobno kot zakonski odnos dveh ljudi. Stvari lahko postanejo navada brez vsakršne svežine. Z novimi ljudmi, osebjem in tehničnimi partnerji imamo, mislim, res lepo kombinacijo. Nihče od nas ni psihično utrujen od poskusa zmage na Touru in tako bo vsaj še nekaj časa."