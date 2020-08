Top oblačila za kolesarske podvige

Nič ne more tako neusmiljeno pokvariti popolnega kolesarskega izleta kot napačno izbrana kolesarska oblačila.

Prava kombinacija oblačil, opreme in dodatkov je odločilnega pomena, da bomo na kolesarski turi resnično uživali. Prijetni poletni dnevi zahtevajo mehka in zračna oblačila svetlih barv. Lahki materiali poskrbijo za kroženje zraka in prijetno hlajenje, svetle barve pa odbijajo sončno svetlobo, tako da se oblačila ne segrevajo.

Če se s kolesarjenjem šele dobro spoznavamo, bomo opremo kupovali postopno. Predvsem moramo najprej poskrbeti za varnost, vso preostalo opremo pa dokupimo glede na to, kaj se za nas najbolj obnese. Dobra, predvsem pa primerna oprema povečuje užitek in varnost. Prepustimo se užitkom kolesarjenja!

V Intersportu vas čaka pestra ponudba kakovostnih in raznolikih koles, dodatkov, kolesarskih oblačil, kolesarske obutve, opreme in prehrane. V tokratnem prispevku se osredotočamo na kolesarska oblačila, ki poskrbijo, da nam je udobno v vsakem vremenu.

Kolesarska čelada

Začnimo na vrhu. Na kolo se zaradi varnosti vedno odpravimo s čelado. Pri tem je pomembno, da čelado nosimo pravilno in da z njo pokrijemo zgornji del čela ter da imamo pri tem še vedno dober pregled nad terenom.

Čeprav je kolesarska čelada po zakonu pri nas obvezna le za otroke do 14. leta, pa je izjemno priporočljiva za vse starostne skupine. Čelada naj se čvrsto prilega in naj bo primerno zapeta, tako da trakovi za pripenjanje niso preveč ohlapni.

ZANJ

Kolesarska očala

Kolesarska očala so prav tako nujen del kolesarske opreme, še posebej poleti, ko nas ščitijo pred soncem in vetrom. Za prvo silo lahko nataknemo navadna sončna očala, vendar sta pri kolesarjenju zelo pomemba periferni vid in dobro prileganje sončnih očal, zato izberimo dobra kolesarska očala, ki se bodo čim bolj prilagajala naši obliki obraza.

Okvirji kolesarskih očal so narejeni iz lahkih in trajnih materialov, poleg tega so leče kolesarskih očal narejene tako, da blažijo manjše udarce, ko nam v obraz prileti kakšna žuželka ali kamenček.

Kolesarska majica

Časi, ko smo tudi na kolo oblekli navadno bombažno majico, so že zdavnaj minili, saj nam bombaž ne zagotavlja vseh prednosti, ki jih imajo specialne kolesarske majice iz zračnih tehničnih materialov. Če se ne počutite udobno v prepoteni bombažni majici, ki se vsa hladna nalepi na kožo, je bolje obleči kolesarsko majico, ki dobro odvaja pot in pomaga regulirati telesno temperaturo. S tremi všitimi žepi na hrbtu ali pri strani pa imamo pri roki vedno tisto, kar najbolj potrebujemo – energetsko ploščico ali gel, ključe, telefon ali kamero, denar, manjšo tlačilko, zemljevid in orodje.

Majica, ki ima spredaj zadrgo, nam ob poletni pripeki omogoča lažje uravnavanje telesne temperature. Majica z ovratnikom pa bo naš vrat dodatno zaščitila pred sončnimi žarki.

Vse prednosti kolesarskih majic in dresov pridejo do izraza, če izberemo oprijete kroje, saj oprijeta oblačila poskrbijo za boljšo aerodinamičnost.

ZANJO

Kolesarske hlače

Kakovostno izdelan kolesarski dres poskrbi za udobje med kolesarjenjem. Kolesarske hlače so iz elastičnih materialov, da je zagotovljena prava svoboda gibanja. Izjemno pomembno vlogo pri iskanju pravih kolesarskih hlač ima kakovosten hlačni vložek. Ta namreč v prvih kilometrih kolesarskega podviga poskrbi za veliko lažje navajanje na sedež kolesa. Sicer pa je hlačni vložek pomemben zlasti pri blaženju tresljajev med vožnjo.

Pravi kolesarji nosijo kolesarske hlače (lahko z naramnicami) neposredno na golo kožo. Spodnje perilo namreč vpija vlago, kar povzroča žulje in odrgnine. Podloga v hlačah, ki mora biti narejena iz enega kosa, poskrbi za ublažitev trenja med vožnjo, udobno sedenje in vpijanje vlage. Zadnje čase se je med gorskimi kolesarji uveljavil trend kolesarskih hlač z udobnimi širokimi hlačnicami, drugače pa morajo biti kolesarske hlače zelo oprijete, da nam zagotavljajo boljšo aerodinamičnost.

Kolesarski čevlji

Začetniki in občasni kolesarji se bodo na kolo seveda odpravili v navadnih športnih copatah. Ko napredujemo po kolesarski lestvici do vedno bolj zahtevnih tras, pa so kolesarski čevlji eden izmed najnujnejših nakupov, če uporabljamo pedala s sistemom pripenjanja.

Kolesarski čevlji se s posebnimi zaponkami pritrjujejo na pedala, kar pripomore k boljšemu prenosu moči na pedala, zato lahko dosežemo večje hitrosti. Imajo trše podplate za učinkovito poganjanje pedal, na zgornjem delu pa zaponko, da jih lahko čim bolj prilagodimo obliki stopala. Čevlji naj bodo lahki in zračni.

Kolesarske nogavice

Lahko se nam zdi, da je uporaba nogavic pri kolesarjenju postranskega pomena, vendar moramo vedeti, da je resnično pomembno, s kakšnimi nogavicami zajahamo svoje kolo. Za zaščito stopal pred drgnjenjem uporabimo dobro prilegajoče se športne nogavice, ki se ne gubajo. Dobre kolesarske nogavice z lycro ali najlonom dobro preprečujejo žulje.

Kolesarske rokavice

Čeprav vremenske razmere ne kličejo po rokavicah, pa je na kolesu uporaba kratkih kolesarskih rokavic nujna, saj dobro vpijajo vlago, blažijo tresljaje in nas ščitijo ob padcih, pa še oprijem je z rokavicami veliko boljši.

Večina rokavic je opremljenih z gelom za blaženje ali posebno blazinico na področju zapestja, ki zmanjšuje pritisk na živčevje v roki in preprečuje obrabo povrhnjice. Koristne so tudi pri potenju rok, ko vam lahko mokra dlan, če rokavic ne nosite, drsi po krmilu, z uporabo rokavic pa boste položaj fiksirali.

Vse preostalo za zaščito pred mrazom

Pri spremenljivem vremenu nam tudi poleti lahko zelo prav pridejo tako imenovani rokavčki in nogavčki, ki jih hitro nataknemo na roke oziroma noge in nas dobro zavarujejo pred mrazom. Sicer pa nas pred mrazom ščitijo tudi brezrokavniki, vetrovke in kolesarske čepice za pod čelado.

Nepogrešljiv kos oblačila za kolesarje je zagotovo tudi kolesarska vetrovka, ki nas mora ščititi pred vetrom in dežjem. Ponuja nam dovolj zaščite, da med vožnjo na kolesu ostanemo sveži in suhi. Posezimo po takšni vetrovki, ki jo bomo zlahka pospravili v žep ali pa pod sedež svojega kolesa.

Vse bolj priljubljen kos kolesarske opreme so tudi bandane. Te so odlične za zaščito pred soncem in dobro vpijajo znoj, da vam ne polzi v oči.

ZA OTROKE

Pranje kolesarskih oblačil: nikar ne prenapolnimo pralnega stroja. Kolesarska oblačila peremo ločeno od preostalih oblačil. Če so kolesarska oblačila preveč umazana, pred pranjem odstranimo najhujšo umazanijo – blato, travo, pesek. Oblačila pred pranjem obrnemo narobe in tako poskrbimo za daljšo življenjsko dobo oblačil. Pri pranju lahko uporabimo posebne vrečke za pranje občutljivih kosov perila. Nikoli ne uporabljajmo mehčalca za perilo.

Kaj ne sme manjkati v kolesarskem nahrbtniku?

Kolesarski nahrbtniki so nekoliko drugačni od običajnih. So malenkost ožji in višji ter se dobro prilegajo hrbtu, tako da med spusti trdno stojijo na svojem mestu. Ponujajo podloženo hrbtišče, ki ima običajno poseben sistem za zagotavljanje ventilacije. Naramnice so podložene in nastavljive po višini.

V kolesarskem nahrbtniku ne smejo manjkati voda, energetske ploščice ali geli, suha rezervna majica, rezervna zračnica, pribor za krpanje zračnic, priročna tlačilka in najnujnejše orodje. Zelo priročno je tako imenovano multi orodje, ki združuje vse najbolj pogoste imbus ključe, izvijač in še nekaj drugega orodja.