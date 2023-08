Teunissenu tretja etapa, Mohorič znova med 10

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nizozemec Mike Teunissen (Intermarche-Circus-Wanty) je zmagovalec tretje etape kolesarske dirke Renewi Tour, nekdaj znane kot preizkušnje po Beneluksu. Na razgibani trasi od Aalterja do Geraardsbergna (171,2 km) je po napadu v zadnjem kilometru ugnal Belgijca Tima Wellensa in Francoza Axela Zingleja. Edini Slovenec Matej Mohorič je bil osmi.

Za 31-letnega Mika Teunissena je bila to osma zmaga v karieri in druga to sezono po slavju v prvi etapi dirke po Norveški. Prvi od dveh odločilnih trenutkov etape je prišel ob napadu Wellensa (UAE Team Emirates) ob drugem prečkanju legendarnega klanca Muur-Kapelmuur. Takrat se je spredaj odpeljalo osem ubežnikov, v večji skupini pa je ostal edini slovenski predstavnik Matej Mohorič (Bahrain Victorious), ki ni bil najbolje postavljen ob Belgijčevem napadu.

Preostanek glavnine je v zadnjih 30 km lovil ubežnike, a so si ti privozili 35 sekund naskoka, na koncu pa imeli dovolj moči v boju za etapno zmago. V zadnjem kilometru in pol je Teunissen presenetil tekmece in si privozil dovolj veliko prednost, da je prvi prečkal ciljno črto. Sekundo za njim je končal Tim Wellens, ki je po zaslugi bonifikacijskih sekund v tako imenovanem zelenem kilometru ter v cilju prevzel majico vodilnega. Zadnjih 25 km je dirkal z delno prazno sprednjo pnevmatiko.

Tretje mesto v etapi je pripadlo Axelu Zingleju (Cofidis). Mohorič je v zaključku dirkal zelo dobro in ciljno črto prečkal osem sekund za zmagovalcem. V skupnem seštevku je z desetega napredoval na osmo mesto, za Wellensom pa zaostaja 26 sekund.

V soboto bo na sporedu ravninska predzadnja etapa med Beringenom in Peerom (179,4 km). V nedeljo se bo dirka končala z razgibano etapo od Reimsta do Bilzna (187,3 km).

Trenutno poteka tudi petdneva dirka po Nemčiji, ki jo v neposrednih prenosih lahko gledate na Planet 2. Petkovo etapo je dobil Avstrijec Gregor Mühlberger.