Podpis pogodb s štirimi mladimi kolesarji je sicer del strategije, s katero zasedba Bahrain Victorious ponuja priložnost obetavnim kolesarjem, so zapisali na svoji spletni strani. Eden od teh je tudi Žak Eržen, zadnja leta član slovenske ekipe Adria Mobil. Na začetku prihodnjega leta bo postal del razvojne ekipe do 23 let, za 2025 pa si je zagotovil profesionalno pogodbo.

Mladi slovenski kolesar je letos navdušil na dirki mladincev na svetovnem prvenstvu v Glasgowu, kjer je zasedel deveto mesto. Na državnem prvenstvu je bil med mladinci četrti, na stopničkah pa je med drugim stal še na dveh belgijskih klasikah za mlade kolesarje.

Eržen, ki bo 19. oktobra dopolnil 18 let, sicer kariero gradi tudi na velodromu. Leta 2022 je na svetovnem prvenstvu v Tel Avivu osvojil zlato v dirki na izpadanje ter bron v disciplini scratch oziroma dirki na končni cilj. Srebro je v dirki na izpadanje osvojil tudi na letošnjem EP za mlajše kategorije v portugalski Anadii. Bron ima še z EP leta 2022.

📣 New signings 📣



We are proud to announce our four new young cycling talents in our commitment to supporting the next generation of WorldTour Excellence.



Discover more

🔗https://t.co/LypskhnlkJ pic.twitter.com/zCMaAW0dYv — Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) August 25, 2023

"Resnično sem hvaležen za razvoj in podporo, ki sem jo prejel od Adrie Mobil. Ekipa me je oblikovala v kolesarja in osebo, kakršna sem danes. Navdušen sem in hvaležen za priložnost, da se zdaj še naprej razvijam z razvojno ekipo Bahraina, nato pa trdo delam, da se naučim čim več, preden vstopim v svetovno serijo z ekipo Bahraina Victoriousa," je po podpisu pogodbe dejal Eržen.

Pri Bahrainu Victoriousu sicer že dirkata dva njegova rojaka, Matej Mohorič in Matevž Govekar. Prvi ta teden nastopa na Renewi Touru v Belgiji in na Nizozemskem, Govekarja pa v Španiji od sobote čaka debi na tritedenskih pentljah.

Poleg Eržena je Bahrain Victorious podpisal še pogodbi z Italijanom Albertom Bruttomessom in Britancem Finlayjem Pickeringom, ki bosta od prihodnjega leta dirkala za ekipo svetovne serije. Finec Kasper Borremans pa bo najprej dirkal v razvojnih ekipah, poklicno pogodbo pa bo predvidoma podpisal leta 2027.