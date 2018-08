Tanja Žakelj 12. tudi v Kanadi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mont-Sainte-Anne je prava klasika v koledarju svetovnega pokala v gorskem kolesarstvu, na tem prizorišču se dirka praktično od začetka tekmovanj v tem športu, nov vrhunec v tri desetletja bogati zgodovini tekmovanj in festivalov pa bo zagotovo člansko svetovno prvenstvo prihodnje leto. Proga za olimpijski kros je zagotovo med bolj tehničnimi in fizično zahtevnimi, še posebej v hudi vročini. Tanja Žakelj je na srečo tekmovalka z zelo prijateljskimi odnosi s tem prizoriščem in progo, tukaj je dosegla tudi nekaj svojih najboljših rezultatov. Tokrat je bila 12., v skupnem seštevku pa je napredovala na 15. mesto.

Foto: Anže Malovrh, STA

"Dirka je bila zelo solidna, proga mi je res všeč. Malo drugače je bilo zaradi utrujenosti po prihodu iz Glasgowa in z evropskega prvenstva; sprva nisem našla pravega občutka, a se je počutje pravočasno izboljšalo. Danes sem kar lepo razporedila moči, nekje sem ujela lepši ritem, drugje sem pač delala napake. Kakorkoli razmišljam, moram biti z dirko kot celoto zadovoljna. Zagotovo pa moram pogledati, kaj še lahko storim, da naredim še kakšen korak naprej v tej sezoni," je dejala Žakljeva, ki si zdaj zares zasluži pošten počitek, po torkovem evropskem prvenstvu in petkovem kratkem krosu, na katerem je osvojila 14. mesto, je bila to že njena tretja velika dirka v tednu dni.

Vsaj na štartu se ji utrujenost ni poznala, ob štartnem signalu se je silovito pognala na progo. "Štart je bil odličen, nikjer se nisem zatikala in držala sem stik z najboljšimi. Zagotovo je bilo pomembno, da sem si na kratkem krosu priborila štart iz druge vrste. Sam kratki kros in prilagojeni treningi mi pomagajo k temu, da sem izboljšala to kolesarsko prvino," je napredek v tem elementu komentirala Žakljeva.

Po devetem mestu v prvem krogu je nekoliko popustila, po slabšem srednjem delu pa je znova napredovala, spogledovala se je s končnim 11. mestom, s čemer bi izenačila svojo najboljšo letošnjo uvrstitev, a na koncu vendarle morala priznati premoč Američanki Lei Davison.

"Mogoče sem kasneje plačala za prehiter štart, vseeno pa težko rečem, v čem so razlogi za slabše dele. Na tako zahtevni progi se zagotovo dogajajo napake, brez tega ne gre," je sklenila Primorka.