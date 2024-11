Tadej Pogačar te dni v Sloveniji uživa v zadnjih dneh brez resnih strukturiranih treningov, a tudi ti bolj ležerni časi za polnjenje baterij bodo hitro švignili mimo.

"Čaka me še nekaj uradnih dogodkov, potem pa se bom počasi odpravil na prve decembrske priprave z ekipo v toplejših krajih (Alicante v Španiji, op. a.), kjer bomo začeli resno trenirati," je ob robu Večera (kolesarskih) zvezd v Festivalni dvorani v Ljubljani v druženju z novinarji povedal prvi kolesar sveta Tadej Pogačar. 26-letni Gorenjec je bil še četrto leto zapored izbran za najboljšega slovenskega kolesarja leta, s tem da sta si leta 2020 nagrado razdelila s Primožem Rogličem.

Fotogalerija z Večera zvezd (foto: Katja Kodba/STA)

Vse zmage so lepe, a tista s svetovnega prvenstva je vredna nekaj več

O prihodnji sezoni menda ne razmišlja, za zdaj je še čas za podoživljanje letošnje, ko je v 58 tekmovalnih dneh dosegel 25 zmag, tudi trojček Giro, Tour in svetovno prvenstvo. Kaj bi sam izbral za vrhunec sezone 2024, katera zmaga mu pomeni največ?

"Toliko je bilo lepih zmag, in to na samih največjih dirkah, da ne morem izbrati samo ene, ima pa zmaga na svetovnem prvenstvu z reprezentanco kanček večji pomen od ostalih," je povedal Pogačar, ki je skupaj z Maticem Žumrom in Jako Primožičem, ki sta bila del ekipe, ki je Pogačarju pomagala do mavrične majice svetovnega prvaka, prevzel tudi nagrado za posebne dosežke v sezoni 2024.

Pogačar z reprezentančnima kolegoma Maticem Žumrom in Jako Primožičem Foto: Katja Kodba/STA

"Svetovno prvenstvo bo najtežja dirka za branjenje zmage"

Se strinja z uveljavljeno krilatico, da je težje braniti zmage kot jih dosegati?

"Kar na nekaj dirkah sem že branil zmago. Včasih se je izšlo, včasih se ni, in nič drugače ne bo prihodnje leto. Morda bo glede branjenja zmage izstopalo le svetovno prvenstvo (septembra v Ruandi, op. a.), ker gre za specifično dirko in ker se v preteklosti ni zgodilo pogosto, da bi kdo ponovil zmago.

Nekaterim je to sicer uspelo, ampak samo najbolj posebnim kolesarjem (nazadnje Francozu Julianu Alaphilippu, ki je zmagal v letih 2020 in 2021, ter Slovaku Petru Saganu, ki je mavrično majico osvojil v treh letih zapored – 2015, 2016 in 2017, op. a.). Svetovno prvenstvo bo najtežja dirka za branjenje zmage, bom pa zato s še večjim veseljem hodil na dirke, kjer še nisem zmagal, in poskusil tam pobrati zmago."

Prej na Vuelto kot na Roubaix

Dejal je še, da se kakšno leto ali dve sam še ne vidi na dirki Pariz-Roubaix (edini kolesarski spomenik, kjer v članski konkurenci še ni nastopil, op. a.), in dal vedeti, da bo Vuelta na vrsto zagotovo prišla prej kot Roubaix.

Pogačar pravi, da o konkurenci trenutno ne razmišlja (njegov glavni tekmec s Toura Jonas Vingegaard je menda že globoko v pripravah na prihodnjo sezono), bolj se osredotoča nase. "Da bom vsaj toliko dober, kot sem bil letos."

Pogovor s Tadejem Pogačarjem (vir: STA)

Tour je spektakel brez primere, a tudi tri tedne 'matranja' ima svojo ceno

Kar zadeva vrednotenje dirk na kolesarskem koledarju, prvi kolesar sveta dodaja, da je Dirka po Franciji največja dirka na svetu in kot tritedenski spektakel pomeni velik kolesarski praznik, vseeno pa zelo uživa tudi na klasikah, enodnevnih dirkah, "kjer se ti ni treba 'matrati' tri tedne, ampak samo en dan. Spomeniki in svetovno prvenstvo so zame res najlepše dirke."

Kdo je najboljši športnik leta 2024 in kateri globalni športni dosežek je najbolj navdušil Pogačarja?

Ker smo v sezoni podeljevanja nagrad najboljšim (najboljše športnike Slovenije bodo razglasili 10. decembra, op. a.), je Pogačar prejel tudi vprašanje, kdo je zanj najboljši športnik leta 2024. "Nisem dovolj kvalificiran, da bi ocenil, kdo je najboljši športnik na svetu. Zagotovo ima vsak šport najboljšega v istem letu, ne bi pa mogel oceniti, kdo je najboljši na svetu."

Pa vendar, kateri športni dosežek se ga je v letošnjem letu najbolj dotaknil? "Morda Janja Garnbret na olimpijskih igrah. Plezanje … to je bilo res vrhunsko za gledati," je izpostavil dosežek zlate rojakinje, ki ji je uspelo v Parizu ponoviti dosežek iz Tokia.

Pokal za najboljšega kolesarja leta je Pogačarju izročil predsednik vlade Robert Golob. Foto: Katja Kodba/STA

Vsi nagrajenci Večera zvezd 2024: Najboljši cestni kolesar:

Tadej Pogačar Najboljša cestna kolesarka:

Urška Žigart Urška Žigart je najboljša slovenska cestna kolesarka leta 2024. Foto: Katja Kodba/STA Najboljši gorski kolesar:

Jakob Klemenčič Najboljša gorska kolesarka:

Monika Hrastnik Priznanje za posebne dosežke:

Primož Roglič, Nejc Peterlin, Uroš Murn, moška članska reprezentanca v cestnem kolesarstvu, Andrej Žavbi Parakolesar leta:

Anej Doplihar Anej Doplihar je slovenski parakolesar leta 2024. Foto: Katja Kodba/STA Priznanja za doprinos kolesarstvu:

Frane Kranjec (spletna stran prijavim.se),

Kolesarsko društvo Rog za 75 let obstoja Priznanje ob koncu športne kariere:

Jure Žabjek Najboljši mladi cestni kolesar:

Jakob Omrzel Jakob Omrzel je najboljši mladi cestni kolesar leta 2024. Foto: Katja Kodba/STA Najboljša mlada cestna kolesarka:

Nika Bobnar Najboljša mlada gorska kolesarka:

Maruša Tereza Šerkezi Maruša Tereza Šerkezi je najboljša mlada gorska kolesarka leta 2024. Foto: Katja Kodba/STA Najboljši mladi gorski kolesar:

Ažbe Kalinšek Najboljši amaterski kolesar:

Patrik Mikac Najboljša amaterska kolesarka:

Laura Šimenc Kramar Laura Šimenc Kramar je najboljša slovenska amaterska kolesarka leta 2024. Foto: Katja Kodba/STA

