Strasti se še niso polegle, ko je čas že za naslednji izziv na španski Vuelti

Na Dirki po Španiji kolesarje dan po zaključku etape na mogočnem Angliruju – in številnih polemikah na račun dirkanja ekipe Jumbo-Visma – danes čaka še ena zahtevna gorska etapa. Kolesarje na 178,9 kilometra dolgi trasi od Pola de Allanda do Puerto de la Cruz de Linaresa čaka pet kategoriziranih gorskih ciljev, vključno s strmim zaključnim vzponom, ki ga bodo kolesarji morali premagati kar dvakrat. Po včerajšnji etapi, v kateri so kolesarji Jumbo-Visme spet zasedli prva tri mesta, je pričakovati, da se bodo danes za slavo na etapi, v kateri je kar 4.630 višinskih metrov, udarili ubežniki. Etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 12.47, uradno ob 12.55, cilj pa naj bi kolesarji dosegli nekaj po 17. uri. Dogajanje bomo na Sportalu tudi danes spremljali v živo.

Trasa 18. gorske etape bo razgibana že vse od začetka. Prvi vzpon karavano čaka že po dobrih 40 kilometrih. Vzpon na prelaz Alto de las Estacas (II. kategorija, 742 metrov) bo dolg 5,1 kilometra in ima 7,5-odstotni povprečni naklon.

Profil 18. etape Dirke po Španiji:

Sledi spust in naslednje plezanje na prelaz Puerto de San Lorenzo (I. kategorija), kjer bi lahko prišlo do prve selekcije. Klanec bo dolg skoraj deset kilometrov in ima 8,6-odstotni povprečni naklon.

Sledi skoraj 20-kilometrski spust do vznožja naslednjega vzpona. Vzpon na Alto de Tenebredo (III. kategorija) bo kratek, a strm. Dolg bo 3,4 kilometra in ima 9,5-odstotni povprečni naklon.

Profil zaključnega vzpona, ki ga bodo kolesarji prevozili kar dvakrat:

In kot da to še ne bi bilo dovolj, kolesarje v zadnjih 35 kilometrih za konec čaka dvakratni vzpon na Puerto de la Cruz de Linares (I. kategorija). Klanec bo dolg 8,3 kilometra in ima 8,6-odstotni povprečni naklon, s 15-, in 16-odstotnimi odseki.

Remco Evenepoel v 17. etapi, v trenutku, ko se je zavedel, da je njegov beg končan. Foto: Unipublic/Sprint Cycling Agency

Poels, Bardet, Fischer-Black, ... ponovno Evenepoel?

Favoriti? Možno je, da bomo na vrhu spet spremljali kolesarje Jumbo-Visme, lahko pa si svoj kos pogače odreže še kdo drug. Morda bo končno uspelo Francozu Romainu Bardetu (dsm), ki je na letošnjem španskem krogu poskušal že večkrat, zelo aktiven je tudi Nizozemec Wout Poels (Bahrain-Victorious), ki je še vedno praznih rok, ali njegov moštveni kolega Santiago Buitrago. Morda bo to dan za Novozelandca Finna Fisherja-Blacka in Španca Marca Solerja (UAE Emirates) ali pa se bo z uspešnim begom spet izšlo Belgijcu Remcu Evenepoelu.

Prednost Seppa Kussa kopni

Kljub temu da ima iz etape v etapo manj prednosti pred moštvenima kolegoma, še vedno vodi Sepp Kuss (Jumbo-Visma), ki pa ima samo še osem sekund prednosti pred Jonasom Vingegaardom in 1:08 minute pred Primožem Rogličem. Marsikdo se sprašuje, ali mu bosta moštvena kolega pomagala do zmage, tako kot je on kot super pomočnik v preteklosti pomagal obema, ali pa bosta Danec in Slovenec sama obračunala za končno zmago.

Sepp Kuss se je včeraj opravičil Mikelu Landi, ker ga je presprintal v boju za 3. mesto. Šlo je za odbitne sekunde, mu je menda pojasnil priljubljeni Američan, ki mu vsi privoščijo zmago na Vuelti. Foto: Unipublic/Sprint Cycling Agency

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) se je utrdil v vodstvu razvrstitve najboljšega na gorskih ciljih, v boju za zeleno majico še vedno vodi Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), Juan Ayuso (UAE Emirates) pa je najboljši med mladimi kolesarji.

