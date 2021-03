Športni direktor Rogličeve ekipe brez dlake na jeziku: Sami smo krivi #video

"To je bil zelo slab dan za nas," je dogajanje povzel Grischa Niermann, športni direktor pri Jumbo-Vismi.

"Ko je Primož padel na prvem spustu, se je dokaj hitro vrnil v glavnino. Ko pa je padel še drugič, in to na istem spustu, prav na zadnjem ovinku pri reki, se mu je snela še veriga in kar nekaj časa je trajalo, da je zadevo uredil. Takrat je ostal brez pomočnikov in brez pomoči spremljevalnega avtomobila. Komisarji padca očitno niso videli in so vzpostavili t. i. barrage (to pomeni, da spremljevalni avtomobili niso smeli prehiteti kolesarjev, ki so zaostali, op. a.). Primožu se je uspelo približati glavnini, manjkalo mu je še približno 20 metrov, a se ni izšlo in vsega je bilo konec."

Dva padca, težave s kolesom in rumena majica je pristala na plečih lanskega zmagovalca Maximiliana Schachmanna (BORA-hansgrohe). Roglič je tako že tretjič tik pred koncem izgubil rumeno majico. Zgodilo se je že na Kriteriju Dauphine, na lanskem Touru in zdaj še v Nici. Foto: A.S.O./Fabien Boukla

Krivdo je vzel na pleča ekipe. "Nihče drug ni kriv kot mi sami," je dejal Niermann in ovrgel namigovanja, da so krivi kolesarji Astane in BORE, ki so kljub padcu glavnega akterja na dirki neusmiljeno navijali tempo v ospredju, namesto da bi ga počakali.

"Morda sploh niso vedeli za padec"

Pojasnil je, da je glavnina po prvem padcu počakala nosilca rumene majice, kot narekuje nepisano pravilo v kolesarstvu, pri drugem pa pač ne, a jih zato ne obsoja.

"Morda sploh niso vedeli za padec," je dopustil možnost. "To je življenje, to je kolesarstvo. Ne vem, morda bi mi storili podobno, če bi bili na 2. in 3. mestu. Krivimo lahko sebe, ker nam Primoža ni uspelo spraviti v glavnino. Tudi vse preostale okoliščine nam niso bile v prid, a tako je, gremo dalje," je bil realen Niermann.

Namesto rumene majice je Roglič osvojil zgolj zeleno majico najboljšega po točkah. Foto: A.S.O./Fabien Boukla

"Primož bo iz te izkušnje prišel še močnejši"

Dodal je, da je Roglič psihično zelo močan in da bo iz te izkušnje prišel še močnejši. "To je že večkrat dokazal. Škoda, seveda smo razočarani, smo pa osvojili tri etapne zmage in zeleno majico. Seveda bi morali zmagati tudi v skupni razvrstitvi, a tako je, gledati moramo naprej."

Aprila bo v Baskiji prva priložnost za merjenje moči med prvim in drugim kolesarjem sveta Rogličem in Tadejem Pogačarjem. Foto: Guliverimage/Getty Images

Baskija - prvi poligon za merjenje moči s Pogačarjem

Rogliča naslednja dirka čaka 5. aprila, ko se bo na šestdnevni Dirki po Baskiji (od 5. do 10. 4.) prvič pomeril s Tadejem Pogačarjem, ki je izjemno začel sezono. Najprej je zmagal na Dirki po Združenih arabskih emiratih, bil sedmi na enodnevni italijanski klasiki Strade Bianche, trenutno pa močno vodi na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja.

