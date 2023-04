Španski as se vrača na dirke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španski kolesarski as Alejandro Valverde se vrača na kolesarske dirke. Na sicer na cestne, od katerih se je lani poslovil na dirki po Lombardiji, ampak na dirke po gramozu, serije makadamskih preizkušenj, ki so jih uvedli lani, poroča cyclingweekly.com.

Dvainštiridesetletnik bo v ekipi Movistarja zagotovo nastopil na dveh dirkah v Španiji konec aprila, ali bo tekmoval tudi naprej, pa ekipa, ki bo na omenjenih dirkah v boj poslala tudi cestnega tekmovalca Ivana Garcio Cortino, še ni sporočila.

Priljubljenost nove discipline, makadamskega dirkanja, je v zadnjih mesecih močno narasla, lani oktobra so v Venetu priredili tudi prvo svetovno prvenstvo, na katerem sta zmagala Belgijec Gianni Vermeersch in francoska gorska kolesarka Pauline Ferrand-Prevot, nastopilo pa je tudi več zvezdnikov na čelu z Mathieujem van der Poelom, Magnusom Cortom, Petrom Saganom in Gregom van Avermaetom.

Tudi letos bo svetovno prvenstvo v Italiji, naslednje leto pa v Belgiji.

"Mislim, da ima dirkanje na gramozu lepo prihodnost. Presenečen sem bil, koliko pozornosti je poželo lansko svetovno prvenstvo, ki sem si ga ogledal po televiziji. Mogoče se tudi sam v prihodnosti lotim te discipline," pa je dejal Wout van Aert, belgijski zvezdnik cestnega kolesarstva in tudi ciklokrosa.

