SP v olimpijskem kolesarskem krosu po novem oktobra v Avstriji

Mednarodna kolesarska zveza (UCI) je objavila nov koledar prireditev v gorskem kolesarstvu. Glavna novica v zvezi s tem je, da bo svetovno prvenstvo v olimpijskem krosu na sporedu hkrati s svetovnim prvenstvom v spustu. Prvenstvo bo v avstrijskem Leogangu, in sicer od 5. do 11. oktobra.

Tekmovanje v olimpijskem krosu je bilo prvotno načrtovano od 25. do 28. junija v Albstadtu, a so ga Nemci zaradi izbruhe epidemije novega koronavirusa odpovedali.

The UCI revealed the mountain bike calendar for 2020! Makes me soooo happy🥰



5-6 Sep: Lenzerheide, Swi(XC+DH)

12-13 Sep: Val di Sole, Ita(XC+DH)

19-20 Sep: Les Gets, Fra(XC+DH)

29 Sep-4 Oct: Nove Mesto na Morave, Cze(XC)– 2 rounds

5-11 Oct: Leogang, Aus - World Champs(XC+DH) pic.twitter.com/anjkexN9Z0 — Jolanda Neff (@jolandaneff) May 15, 2020

"UCI pozdravlja odločitev organizatorjev in Avstrijske kolesarske zveze in je vesel, da bo lahko izvedel največjo prireditev v gorskem kolesarstvu v tem letu," je hvaležnost Avstrijcem izrazila krovna organizacija, ki podarja, da je zdravje športnikov še naprej glavna skrb in da bodo na zvezi poskrbeli za potrebne varnostne ukrepe.

Svetovni pokal, v katerem je kar nekaj tekem odpadlo, bo potekal med 5. septembrom in 1. novembrom. V olimpijskem krosu bodo štiri tekme, v Lenzerheideju, Val di Soleju, Les Getsu in Novem mestu na Češkem, kjer bosta dve tekmi.

2020 @MercedesBenz UCI MTB World Cup | Calendar Update



🗓Nove Mesto, Maribor & Lousa will host two rounds

🌍The schedule remains dependent on the international health situation.

📃All you need to know 👉https://t.co/Ni8O4DGxrh#MBWorldCup pic.twitter.com/BsyEE5pgLx — UCI MTB (@UCI_MTB) May 15, 2020

Tekma v spustu v Mariboru bo od 15. do 18. oktobra.

