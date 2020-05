Predsodke ob prihodu nemudoma izbrisal #video

Koronavirus je dodobra spremenil tok tudi v svetu profesionalnega kolesarstva, v katerem se je nepovabljeni sovražnik naselil med prvimi. Konec februarja je odjeknila novica, da so na dirki po Združenih arabskih emiratih okuženi z virusom, kar takrat še ni imelo takšne razsežnosti kot v zadnjih dveh mesecih. Prav Tadej Pogačar je bil med prvimi športniki, ki so morali v karanteno. Sicer ni bil okužen, zato pa so bili v njegovi ekipi. Preventivno je bil zaprt v luksuznem hotelu v Abu Dabiju, kar pa ni bil noben luksuz, poudarja. Pogreša dirke. Upa, da jim bodo letos prižgali zeleno luč, da se bodo lahko pomerili med seboj. Svojo profesionalno pot v UAE Emirates nadaljuje tako, kot jo je lani začel. Na visokih obratih. Letos je bila že njegova dirka po Valencii, drugi je bil na predčasno končani dirki po ZAE. Začrtani vrhunci za leto 2020 so bili sloviti Tour de France, olimpijske igre, svetovno prvenstvo in jesenske klasike. Če bodo organizatorji lahko pospravili znamenito Dirko po Franciji pod streho, lahko pričakujemo, da bo tudi tam skušal ponagajati najboljšim. Kot je lani na Vuelti, na kateri je prikolesaril do skupnega tretjega mesta in treh etapnih zmag, ki so imele gorski predznak.

Uspehi Tadeja Pogačarja v času profesionalne kariere

Kakšno je bilo dejansko stanje v ekipi, ko ste na dirki po ZAE konec februarja izvedeli, da je v vaši ekipi prisoten koronavirus?

Strah je bil prisoten, ker so naši zboleli. Držali smo se pravil. Kar dobro smo prišli skozi. Okuženi so bili mehaniki, predstavnik za stike z javnostjo, Gaviria (Fernando Gaviria, op. a.), Richeze (Mac Richeze, op. a.). Skoraj 20 dni sem bil zaprt v hotelu. Ne bi šel še enkrat skozi vse to. Nenehno sem moral biti v sobi. Malce smo pogoljufali in šli na hodnik. To je vse, kar smo imeli prostora za premikanje. Želeli smo na sonce, teraso, a nas varnostniki niso spustili. Zaprti smo bili v sobah. Sicer smo imeli trenažerje, da smo vrteli pedale. Hrano smo pobirali s hodnika. Hotel je sicer top, a biti zaprt v njem …

V času karantene v luksuznem hotelu v Abu Dabiju, kjer je potekala dirka po Združenih arabskih emiratih. Foto: osebni arhiv Zakaj niste mogli že prej oditi? Luka Mezgec, ki je bil prav tako tam in ni bil okužen, je denimo lahko odpotoval pred vami?

Zmešnjava je bila. Ne vem, ali je bilo prav ali ne. Tako ali tako so testirali celoten hotel. Vse v eni noči. Naša ekipa je imela nekaj ljudi pozitivnih, zato so nas zadržali. Če bi ostale zadržali, bi bil v nadaljevanju zagotovo še kakšen okužen. Eni so imeli malce več sreče. Recimo, da smo jo imeli tudi mi, čeprav smo tam ostali. Dva naša sta zbolela in bila na intenzivni negi, priklopljena na kisik. Nato so se začele polniti italijanske bolnišnice. Verjetno je bilo bolje, da smo ostali tam, ker je bilo vse dobro poskrbljeno.

Ali ste imeli tudi vi kakšne simptome oziroma je bil prisoten strah, da se ne bi okužili?

Nobenih nisem imel, zato pa je bilo nenehno neprijetno. Skrbeli smo za higieno. Če pravilno nosiš masko, se ni za bati.

Kolikokrat ste bili testirani?

Samo v Abu Dabiju sem bil testiran štirikrat. Ko sem prišel v Slovenijo, so me še pregledali, če imam morebiti simptome.

Pred prihodom v Slovenijo ste sprva odpotovali še v Francijo, kjer je bilo gibanje kmalu omejeno.

Karto sem imel narejeno za Nico, zato sem šel tja. Prve dni smo še lahko kolesarili, nato so nam to prepovedali. Do trgovine sem šel lahko. To je bilo vse. Tam je malce drugače, ker je vse skupaj bolj stisnjeno. Bloki so eden ob drugem. Malce bolj strogo je bilo zato.

Kako je videti dan kolesarja v karanteni?

Zdaj, ko sem v Sloveniji in grem lahko ven, ni skoraj nič drugače kot sicer. Masko nosim s seboj. Ni se dosti spremenilo. Urnik sploh ne. V Monaku pa je bilo nekako tako: zjutraj sem vstal, pojedel zajtrk, šel na trenažer za kakšno uro in pol do dve. Sledilo je kosilo, potem še enkrat na trenažer, ali pa sem naredil kakšne druge vaje za moč … Zaposliti se moraš, vse skupaj razporediti, da čim prej mine, povrhu vsega pa ostaneš fit. V Sloveniji je proti vsem ostalim državam super.

Na zunaj niste videti živahni, na socialnih omrežjih pa ste bili v času karantene kar razposajeni. Zlasti pri petju.

V teh časih je dobrodošlo, da se ljudje malce sprostijo in se na družabnih omrežjih kaj dogaja. Da ni govora le o virusu. Sicer pa nerad pojem. Tokrat je bila izjema.

Z Urško Žigart sta nerazdružljiva. Foto: Urban Meglič/Sportida Kakšna je ob vsem tem vloga vaše partnerke Urške? Videti je, da sta nerazdružljiva.

Brez nje bi bilo povsem drugače. Ne vem, kaj bi. Ko sem prišel iz Združenih arabskih emiratov in bil v Franciji, je z njo vse skupaj bistveno hitreje minilo. Uživava skupaj, si krajšava čas. Vsak dan greva skupaj na kolo. Le takrat, ko delava intervale, nisva drug za drugim.

Kako pa je z dopinškimi testi v času koronavirusa? Ali so vas že kaj obiskali?

Nihče me še ni, sicer bi me že morali. Verjetno se bojijo vsega skupaj. Slišal sem, da so začeli hoditi po Franciji. Tudi sam čakam, da pridejo. Že dolgo časa me namreč niso testirali.

Kakšna navodila pa so vam dali v moštvu glede koronavirusa?

Ko se je januarja začela širiti novica o koronavirusu, smo imeli protokol, kako moramo bolj paziti na higieno. Sicer pa nimamo nobenih posebnih navodil. Paziti moramo.

Pred dnevi ste se podali na Krvavec in podrli rekord. Za slabih 12 kilometrov vzpona ste potrebovali 33 minut in 39 sekund. Ob pogledu na Stravo je videti, da ste zdaj najhitrejši med vsemi. Primož Roglič je s 34:28 drugi, Jani Brajkovič s 36:41 tretji. Videti je, da ste v formi.

Zadnjič sem se šel peljat na ta konec. Forma je kar dobra, manjkajo pa mi dirke. Treningi so le treningi. Najboljši treningi so vendarle tekme. Bomo videli, ko bomo začeli dirkati, kaj bo to pomenilo. Verjetno bo treba še nekoliko stopnjevati treninge, preden se vse skupaj začne. Upam, da bomo kakšen mesec pred dirkami lahko šli na priprave.

Profesionalna pot se je začela pri ljubljanskem Rogu. Foto: Vid Ponikvar Ali ste kaj motivacije izgubili, ker ni tekem in je negotovost še vedno prisotna v zraku?

Kar motiviran sem glede vsega. Pogrešam dirke, to je jasno. Motivacija ostaja. Upam, da čim prej zavrtimo pedale na dirkah.

Sicer govorijo, da bi se lahko sezona začela avgusta, ampak je še veliko vprašajev. Če ne bi bilo sezone, kako mislite, da bi lahko to vplivalo na kolesarstvo?

Ne vem. V naši ekipi neradi govorijo o tem. Določene ekipe imajo že zdaj težave. Ne vem, kako bo to vse skupaj vplivalo. Nič dobrega …

Šport se je po svetu ustavil. Med drugimi so preložili olimpijske igre na prihodnje leto, kar pa bi vam še celo koristilo, ker boste leto dni starejši, izkušenejši. Vendarle gre vaša kariera ekspresno hitro navzgor.

Malce sem bil razočaran, ker sem že vse načrtoval. Sicer pa se mi nikamor ne mudi. Zame ni nič pretresljivega, ker so se prestavile za eno leto.

Ste pričakovali tako hiter vzpon med kolesarsko elito? V kakšni meri vas je presenetilo?

Ne vem. Vsako leto kar grem. Upam, da bom lahko naslednje leto, ko bodo olimpijske, še dvignil svojo pripravljenost. Če sem pri 20 letih začel s takšnimi rezultati, je vprašanje, do kdaj mi bo to neslo. Vendarle pa so zdaj drugačni časi. Nekoč so šampioni postajali pozneje in so dirkali še dalj časa. Valverde (Alejandro Valverde, op. a.) še zdaj dirka. V teh časih že mladinci prihajajo med elito in so dobri. Časi se spreminjajo. Na leta se gleda drugače. Veliko mladih je, ki so sposobni priti do vrhunskih rezultatov.

Poglejte si Pogačarjev prihod v cilj v etapi na Vuelti ... (video: Alenka Teran Košir)

V kolikšni meri se je vaše življenje obrnilo na glavo, ko ste postali del ekipe UAE Emirates? Vse je videti, kot da se premika z nadzvočno hitrostjo.

Nič kaj, razen to, da moram kakšen intervju več dati in živim drugje. Način življenja se ni spremenil nič.

Kako so vas lani ob prihodu v moštvo gledali moštveni kolegi? Vendarle ste bili "golobradi" kolesar.

To sem še zdaj (smeh, op. a.). Takoj sem bil dobrodošel. Tako sem se tudi počutil. Če sem imel prej predsodke, sem jih ob prihodu takoj izbrisal. V ekip se zelo dobro počutim.

In zdaj? Ste presenetili tudi njih kot tudi vodstvo?

Nekateri so bili presenečeni, kakšni malce manj. Odnos se od starta ni spremenil. Vsi imajo dobre. Prava klapa smo.

Ekipa Rog se je preimenovala Ljubljana Gusto Xaurum, v tem dresu pa je opozoril na nove delodajalce pri UAE Emirates. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Kaj bi rekli tistemu, ki bi vam pred dobrimi tremi leti, ko ste postali polnoletni, dejal, da boste zdaj živeli v Monaku?

Če bi mi še leto nazaj to rekel, bi težko verjel. Odločitev je prišla kar hitro in smo jo hitro tudi izpeljali. Nek nov korak v življenju. Sprememba, ampak uživam v tem. Tam je idealno za trenirati. Vreme in ceste so odlični. Ljudje so prijazni. Odločitev je bila dobra. Hribi so praktično takoj pred vrati stanovanja. Sto metrov ravnine, nato je že klanec.

Ali ste blizu Primoža Rogliča? Kaj kolesarita tam skupaj ali pa z Matejem Mohoričem?

Dosti blizu smo. Veliko kolesarjev je. Vedno najdeš koga za trening ali za pomoč, če te tam ni. Vedno se lahko na koga obrneš.

V Monaku ste verjetno tudi zaradi boljše davčne olajšave. Kako pa pazite, da vas ob vsem denarju ne "ponese"? Kdo vam ob tem pomaga?

Ne mika me, da bi raztrosil denar, ki ga imam. Za enkrat ga imam na svoji banki in se učim investirati. Nič pa, da bi ga trošil. Nisem še šel pogledat kazina. Enkrat bom, ampak brez denarja.

Kakšne so pasti za 21-letnika?

Če si vzgojen normalno in veš, kaj so prioritete v življenju ter ohraniš trezno glavo, nimaš česa skrbeti. Paziti moraš le nekoliko bolj, kaj in kako ravnaš. Za enkrat mi gre, kar v redu.

Andrej Hauptman je eden tistih, ki jim v kolesarskem svetu najbolj zaupa. Foto: Vid Ponikvar Ali vam bodo plačo zaradi koronavirusa in manjšega števila dirk kaj znižali za letošnje leto?

Za zdaj še ni govora, da bi spreminjali. Imamo sponzorja, ki si lahko privošči. Ni komercialen sponzor. Za nami je država.

Kdo je tista oseba, ki ji najbolj zaupate v kolesarskem smislu?

Najbolj zaupam svoji Urški, Hempiju (Andrej Hauptman, op. a.) in jasno staršema.

Preboj v klub, ki tekmuje v najvišjem kakovostnem kolesarskem razredu, ste si prikolesarili v Sloveniji. Dokaz, da je Slovenija odskočna deska, pa čeprav klubi niso bogati.

Ko sem dirkal v mlajših in starejših kategorijah, sem dobil veliko priložnosti v Italiji in drugje, kjer te lahko marsikdo opazi. Pri U23 sem veliko hodil po znanih dirkah. Da se dokazati. Včasih je bilo videti, da Slovencev niso vzeli resno in je bilo težje.

Kako, da ste, kot otrok sploh obuli kolesarke čevlje in se podali na kolo?

Najprej sem igral nogomet in tekel orientacijski tek. Potem je Miha Koncilija mene in brata vpeljal v kolesarstvo. Najprej brata, ki je dve leti starejši. Sam sem bil premajhen še za cestno kolo. Začel sem kasneje, kakšnega pol leta za njim. Od leta 2008, ko sem bil star devet let, se ukvarjam s kolesarstvom.

Kakšno zadoščenje je bilo po krstni sezoni v World Touru ekipi, v katero ste se preselili leta 2018?

Če povem po resnici, me je bilo sprva preskoka strah. Ko sem začel dirkati, mi je odleglo. Sledile so zmage. Tudi vesel sem bil, da sem šel tisto leto v tujino.

S Primožem Rogličem sta najbolj vroča slovenska kolesarja. Foto: Urban Meglič/Sportida Ste pričakovali toliko zmag? Bi kakšno posebej izpostavili?

Z dirke na dirko sem se presenetil. Vsaka zmaga je zase, zelo pomembna. Algarve je bila prva zmaga v UAE dresu, potem je bila Tour of California prva kategorije World Tour. Vsaka etapna zmaga na Vuelti govori zase. Skupno sem jo končal na tretjem mestu. Nobene zmage ne bom kar tako pozabil.

Izvrstno ste vstopili tudi v letošnjo sezono. Zmagali ste na Dirki po Valencii, bili drugi na dirki po UAE, ki se je prav zaradi koronavirusa predčasno končala. Vas kaj prsti oziroma noge srbijo, da bi tekmovali?

Vsak si želi čim prej startati v normalen pogon. Nekateri sploh še niso startali sezone, kar se dirk tiče. Verjamem, da vsi želimo čim prej spet začeti z nastopanjem na dirkah.

Kakšen načrt za večje dirke ste pred pandemijo koronavirusa sploh imeli?

V načrtu sem imel Tour de France, olimpijske igre, svetovno prvenstvo in jesenske klasike.

Kakšna navodila bi imeli za Tour?

Brez pritiskov, kot za Vuelto. Upamo, da ga bomo dočakali. Še visi v zraku.

Kaj je o Tadeju Pogačarju ob zmagi na Vuelti dejal Primož Roglič? (Video: Jaka Lopatič)

Primož Roglič je lani v šali rekel, da malce počakajte s tako hitrim razvojem, da bo še njim kaj ostalo, glede osvajanja dirk.

Kompliment je lep, ampak Primož se nima kaj bati, ker leti. In še bo letel.

Bomo tudi iz vaših ust dočakali, da boste, kot Roglič kdaj rekli: "Letos je moj cilj zmaga na Touru"?

Upam, da bom kdaj rekel. Ampak za zdaj je še prezgodaj.