Nadarjenega Počagarja bodo zadržali do leta 2024

"Vesel sem, da lahko nadaljujem sodelovanje z ekipo UAE Team Emirates. Tukaj sem postal profesionalec. V ekipi se počutim zelo prijetno. Verjamem v ekipo in želim si biti del tega ambicioznega projekta. Prihodnjih pet let bo bistvenih za razvoj ekipe in moje kariere. Upam, da bodo uspešna," je dejal Tadej Pogačar.

Matar Suhail Al Yabhouni Al Dhaheri, predsednik oddelka Emirates, je ob tem poudaril: "Naša ekipa ima dolgoročen načrt in veseli smo, da se je tako nadarjen mladenič, kot je Tadej, zavezal našemu projektu. Smo mlada, a zelo ambiciozna ekipa. Cilj ni le zmaga na najpomembnejših dirkah po svetu, temveč tudi promocija zdravega načina življenja v Združenih arabskih emiratih. Tadej nam bo pomagal na oba načina, saj ljudje v UAE dobesedno obožujejo ekipo in njene kolesarje."

Navdušen je bil tudi direktor ekipe Mauro Gianetti, ki je zelo hvalil mladega Slovenca: "Na obeh straneh je bila pripravljenost ponovno podaljšati pogodbo, ki je bila prvič obnovljena do konca leta 2023. Pogačar predstavlja vrsto kolesarja, ki bi si ga želela vsaka ekipa. Je nadarjen, z močno voljo za učenje vsak dan. To so vrednote, ki ga bodo ponesle v sam vrh svetovnega kolesarstva. Tadej je osvojil vse, ne le s svojimi rezultati, temveč tudi s svojim odnosom do športa in svojo osebnostjo. Preostalo je bilo le še stvar papirologije."