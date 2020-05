Slovenska naveza za sabo pustila tudi Primoža Rogliča

Tretje mesto v skupnem seštevku moške preizkušnje je osvojilo italijansko moštvo Androni Gioccatoli-Sidermec. Razlike med najboljšimi ekipami so bile pred zadnjim dnem prevelike, da bi prišlo do sprememb. Rogličeva Jumbo-Visma je na drugem mestu po sedmih virtualnih etapah zaostala skoraj 50 minut.

Astana Pro Team wins the first edition of the Giro d'Italia Virtual