SP v kolesarstvu bi se lahko letos preselilo na Bližnji vzhod

Organizatorji v Švici so glede izvedbe vse prej kot optimistični. Gregory Devaud, vodja organizacijskega odbora je za švicarsko javno televizijo RTS dejal, da si prvenstvo želijo organizirati, a ne za vsako ceno.

"Moramo biti odločni pri svojih odločitvah, a hkrati ne smemo biti trmasti," je poudaril Devaud, ki se zaveda, da bi lahko covid-19 povzročil odpoved SP. "V tem pogledu je jasno. To jesen ali nikoli. Po drugem scenariju bi lahko prvenstvo izpeljali leta 2026 ali 2027," je še dejal organizator prvenstva.

Španska Marca je možnost odpovedi preverila pri svojih virih in razkrila, da so v igri tri nadomestne države, ki bi lahko gostile SP. Med 20. in 27. septembrom bi se lahko najboljši kolesarji merili v Katarju, Omanu ali Združenih arabskih emiratih, so zapisali.

Da prvenstva ne bi izpeljali, pri UCI ne razmišljajo, saj je to glavni vir dohodka za zvezo, ki ima sedež prav v Aigleju v Švici. Po podatkih iz prejšnjih let kotizacija za izvedbo prvenstva znaša okoli 10 milijonov evrov.

Marca piše, da je to eden od razlogov, zakaj razmišljajo o državah na Bližnjem vzhodu. Hkrati pa se pri UCI bojijo osipa najboljših tekmovalcev, ki bodo do med 29. avgustom in 20. septembrom tekmovali na dirki po Franciji.

