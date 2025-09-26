Na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Kigaliju v Ruandi se bodo danes za naslov svetovnega prvaka merili mladinci (start ob 8.00) in mlajši člani (start ob 12.00). Selektor Nace Korošec je za mladinsko dirko izbral Gala Stareta, Vanjo Kuntariča Žiberta in Bastiana Petriča, selektor kategorije U23 Martin Hvastija pa računa na Jakoba Omrzela, ki je lansko prvenstvo moral izpustiti zaradi hude poškodbe glave, Erazma Valjavca, Anžeta Ravbarja, Nejca Komaca in Jako Marolta.

Šesti dan svetovnega prvenstva bodo s cestno dirko z začetkom ob 8. uri odprli mladinci, ki jih čaka 119,3 kilometra dolga trasa z 2435 metri višinske razlike. Slovenske barve bodo zastopali 16-letni Vanja Kuntarič Žibert, 18-letni Bastian Petrič (moštvena kolega pri ekipi Pogi Team) in 17-letni Gal Stare, zadnji v letošnji sezoni dirka za belgijsko razvojno ekipo Soudal Quick-Step U19.

Jakob Omrzel in Gal Stare na ogledu trase za cestno dirko Foto: Guliverimage

Štiri ure pozneje, ob 12.00, se bodo s starta pognali mlajši člani (kolesarji do 23 let), ki jih čaka zahtevna, 164,6 kilometra dolga trasa s skupno 3.350 metri višinske razlike. Selektor Martin Hvastija je za prvenstvo izbral peterico raznovrstnih kolesarjev.

Raznolika ekipa za vse scenarije

"Imamo raznoliko ekipo. Poleg Jakoba Omrzela, ki bo eden od kandidatov za visoka mesta, ni pa glavni favorit, so tu še Erazem Valjavec, ki je izvrsten na kratkih klancih in hiter v zaključku, Anže Ravbar, odličen kolesar, ki se zna znajti v nepredvidljivih situacijah in iz njih izvleči rezultat, ter Nejc Komac in Jaka Marolt, vlečna motorja naše ekipe. Gre za generacijo, ki omogoča sestavo kakovostne ekipe, zato verjamem, da bomo konkurenčni," napoveduje selektor Hvastija, ki pričakuje nepredvidljiv scenarij.

Belgijec Jarno Widar je prvi favorit za zmago med mlajšimi člani. Foto: Guliverimage

V odsotnosti Francoza breme prvega favorita Widarju

Glede na to, da bo francoski čudežni deček, zmagovalec letošnje dirke Tour de l'Avenir, 19-letni Paul Seixas nastopil na članski dirki, je glavni favorit za naslov svetovnega prvaka med mlajšimi člani Jarno Widar. 19-letni Belgijec je član razvojne ekipe Lotto in ima za seboj odlično sezono. Zmagal je na dirki Ronde de l’Isard in zahtevni Giro della Valle d’Aosta, dobil etapo na Giru Next Gen, kjer je v skupnem seštevku zmagal Omrzel, in bil drugi na dirki Tour de l’Avenir, ki je krona sezone za kolesarje pod 23 let. Zmagal je tudi na enodnevnih klasikah Liège–Bastogne–Liège U23 in Flèche Ardennaise.

Italijan Lorenzo Finn je lani v Zürichu postal mladinski svetovni prvak. Kako uspešen bo letos? Foto: Guliverimage

Lahko Finn osvoji še eno mavrično majico?

Velika grožnja prihaja iz španskega tabora, kjer bodo imeli v igri več imen, 19-letnega specialista za vzpone Adrio Pericasa, 20-letnega Paua Martija in 18-letnega Hectorja Alvareza, ter iz italijanskega tabora, kjer stavijo na 18-letnega Lorenza Finna, kolesarja razvojne ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies. Finn, ki je lani v Zürichu postal mladinski svetovni prvak, tudi letos nadaljuje izjemne predstave. Bil je četrti na Tour de l’Avenir, šesti na Giru U23, navduševal pa je tudi na klasikah.

Francoske barve bo branil 20-letni Maxime Decomble (20), tretji na kronometru letošnjega svetovnega prvenstva, peti na Tour de l’Avenir in četrti na Liège–Bastogne–Liège U23. Čehi računajo na 20-letnega Pavla Novaka, tretjega na Giru U23, in leto starejšega Tomáša Přidala.

Jaka Marolt, Nejc Komac in Erazem Valjavec na ogledu trase Foto: Guliverimage

Dodatna motivacija za Jakoba Omrzela

V slovenskem taboru največ stavijo na izjemnega Jakoba Omrzela, ki je ravno v teh dneh podpisal pogodbo s poklicno ekipo Bahrain Victorious, kamor bo prestopil iz razvojne ekipe. Nadarjeni Slovenec, ki je letos spomladi zmagal na Giru naslednje generacije Giro Next Gen, junija oblekel belo majico najboljšega mladega kolesarja na dirki Po Sloveniji, kjer je končal na visokem četrtem mestu, nato konec junija postal še državni prvak v cestni vožnji in avgusta zmagal na italijanski klasiki GP Capodarco, bo v Ruandi zagotovo še dodatno motiviran.

Lanski nastop v boju za mavrično majico v kategoriji mladincev mu je namreč preprečila huda poškodba glave na dirki Giro della Lunigiana.

