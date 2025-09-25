Parfumerije Douglas so praznovale dve leti poslovanja v Sloveniji – z glamuroznim praznovanjem in lansiranjem nove storitve Skincare Šola Douglas

V osrčju Ljubljane, v prefinjenem ambientu parfumerije Douglas na Kongresnem trgu, je potekal ekskluzivni dogodek, ki je obeležil dve leti delovanja parfumerije Douglas v Sloveniji. Slavnostno vzdušje je privabilo številne goste iz beauty in lifestyle industrije, vplivneže, medijske partnerje, poslovne sodelavce in vidne predstavnike ekipe Douglas.

Praznovanje drugega rojstnega dne je bila priložnost ne samo za razmislek o uspehu blagovne znamke v Sloveniji, temveč tudi za predstavitev novega izobraževalnega beauty koncepta – Skincare Šola Douglas. Ta inovativna storitev, razvita v sodelovanju s priznanimi skincare blagovnimi znamkami, vključuje personalizirana svetovanja, izobraževanje o negi kože in interaktivne posvete z beauty strokovnjaki.

Poseben večer je bil v znamenju lepote, znanja in inovativnosti. Goste sta nagovorili ključni predstavnici ekipe Douglas – Adrijana Bokan, izvršna direktorica Douglas Adriatic Cluster, in Alessandra Breda, Social & Trade Marketing Manager Douglas Italia.

Adrijana Bokan, izvršna direktorica Douglas Adriatic Cluster Foto: DOUGLAS PARFUMERIJE d.o.o.

Adrijana Bokan je ob tej priložnosti poudarila: "Skincare Šola je več kot samo beauty storitev – to je naš odgovor na potrebe strank, ki iščejo personalizacijo, izobraževanje in vrhunsko negovalno izkušnjo. Ponosna sem, da lahko danes naznanimo tudi odprtje svoje sedme parfumerije, in sicer v Novi Gorici, s čimer bomo še dodatno okrepili svojo prisotnost in dostopnost v Sloveniji."

Alessandra Breda kot predstavnica Douglas Italije, od koder izvira koncept skincare, je poudarila: "Douglas je bil vedno sinonim za inovacije in odličnost. Skincare Šola je odličen primer tega – združujemo znanje, vrhunske blagovne znamke in osebni pristop, da bi vsaki stranki zagotovili nepozabno lepotno izkušnjo."

Vrhunec večera je bila interaktivna predstavitev Skincare Šole s predstavitvijo tretmaja v živo v sodelovanju z blagovno znamko Sisley. Gostje so imeli priložnost preizkusiti novo storitev iz prve roke in se posvetovati z Douglasovimi beauty svetovalci.

Praznovanje rojstnega dneva se je končalo z rojstnodnevno torto in s skupno zdravico v čast Douglasovega uspešnega drugega leta poslovanja v Sloveniji – in s pogledom vodilne lepotne destinacije v prihodnost, polno novih beauty zgodb. Ta dogodek je potrdil položaj Douglasa kot inovativno parfumerijo, ki združuje luksuz, inovacije, izobraževanje in globoko povezanost s strankami.

Naročnik oglasnega sporočila so DOUGLAS PARFUMERIJE d.o.o.