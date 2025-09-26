Privoščilo si ga bo vsaj 30 Slovencev: luksuzni SUV, ki daje širok pogled v prihodnost

Na slovenskih cestah boste lahko kmalu videli enega tehnično najbolj dovršenih avtomobilov, ki so v Evropo pripeljali iz Koreje. To je električni hyundai ioniq 9, ki bo predvidoma v nakup prihodnje leto prepričal od 30 do 40 Slovencev. Ta avtomobil bi tehnično že danes lahko postal tudi hišni zalogovnik energije, če bi naša omrežja to omogočala.

Hyundai je v Slovenijo pripeljal prva primerka svojega najbolj prestižnega in tehnološko dovršenega avtomobila do zdaj. To je športni terenec ioniq 9, ki je še en model s korejske namenske električne platforme E-GMP in si tehnološke gene deli s sorodno kio EV9. Medtem ko je ta avtomobil oblikovan bolj klasično terensko, je ioniq 9 dokaj nizek in celo rahlo kupejevsko navdahnjen.

Dolg je več kot šest metrov

Že dimenzije tega avtomobila so nekaj posebnega. Dolg je več kot šest metrov (6.050 mm), medosna razdalja pa znaša kar 3,13 metra. Baterija tipa NCM ima kapaciteto 110 kilovatnih ur (kWh), kar bo glede na obljubljeno porabo omogočilo doseg prek 500 kilometrov. Ker je to avtomobil z 800-voltne platforme, bo zanimiv preizkus hitrega polnjenja. Največja moč je namreč po tovarniških podatkih kar 350 kilovatov, tako da lahko ioniq 9 preseže porsche taycana - z njim smo v Sloveniji baterijo prvič polnili z močjo prek 300 kilovatov.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Ioniq 9 je luksuzen športni terenec, ki nudi veliko udobja in prostora, kakovostne izdelave in čisto pravega premijskega pridiha. V notranjosti ponuja možnost šestih ali sedmih sedežev. Sredinska konzola je premična za 19 centimetrov, prtljažnik pa ima prostornino od najmanj 338 do 908 litrov (zložena tretja vrsta sedežev) oziroma do kar 2.419 litrov ob zloženih vseh sedežih druge in tretje vrste. Ob tem je spredaj na voljo še 52 oziroma 88-litrsk dodatni prtljažnik.

Avtomobil ima lahko pogon prek enega ali dveh elektromotorjev, kar prinaša tudi štirikolesni pogon. Pospešek do 100 kilometrov na uro je od 5,2 do 9,4 sekunde, najvišja hitrost pa znaša 190 oziroma 200 kilometrov na uro. Pri taki hitrosti bo seveda narasla poraba, ki po standardu WLTP znaša 20 kWh na sto prevoženih kilometrov.

Energijo iz baterije zna deliti z vsemi, toda to žal še ni mogoče ...

Korejski športni terenec ima kar nekaj zanimivih tehničnih pripomočkov, ki jih bomo podrobneje predstavili po testu avtomobila. Tako z nevtralizacijo zvočnih valov izniči šume in za tri decibele zmanjša hrup v notranjosti, poleg že uveljavljenega sistema V2L lahko teoretično že komunicira z ostalimi vozili v prometu, prav tako prometno infrastrukturo in zna energijo deliti tako z javnim omrežjem kot tudi domačo hišo.

Tu avtomobil prehiteva infrastrukturo, saj je tako imenovani sistem V2G (vehicle to grid) šele v začetni fazi vzpostavljanja. Ko pa bo nared, bo avtomobil kot je ioniq 9 dejansko učinkovit domači hranilnik električne energije - prišel bo prav pri koriščenju cenejše elektrike, zaradi pomoči pri uravnavanju razmerja med proizvedeno in koriščeno elektriko pa ga bodo veseli tudi upravitelji omrežja. Baterija avtomobila je dejansko tako velika, da bi lahko domačo hišo z elektriko zalagala več dni. To je za zdaj sicer še teorija, a tudi zelo jasen pogled v energijsko bolj učinkovito in od fosilnih goriv manj odvisno prihodnost.

Hyundai ioniq 9 bo v Sloveniji na voljo od slabih 70 tisoč evrov naprej, štirikolesno gnana različica je dražja za devet tisočakov. Z več opreme se lahko cene približajo 90 tisoč evrov. Za šestsedežno različico bo treba odšteti vsaj slabih 87 tisoč evrov. Kljub temu so pri Hyundaiju optimistični in nameravajo prihodnje leto prodati od 30 do 40 avtomobilov.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič