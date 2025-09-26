Jeseni v omaro ponovno pospravimo lahkotne poletne kose in začnemo razmišljati o prehodnih oblačilih. Med njimi ima trenčkot prav posebno mesto, saj je brezčasen, eleganten in vsestranski kos, ki ga lahko kombiniramo tako z džinsom in supergami kot tudi z elegantno obleko in visokimi petami. Letos bodo v ospredju nekoliko osveženi modeli klasičnega trenčkota, ki prinašajo pridih sodobnosti, a hkrati ostajajo zvesti svoji značilni različici.

Dolgi trenčkoti

Dolgi kroji trenčkotov bodo letos pravi modni zmagovalci. Segajo skoraj do gležnjev in ustvarjajo prefinjeno linijo, ki optično podaljša postavo. So odlična izbira za hladnejše dni, saj ponujajo več toplote, hkrati pa izžarevajo prestižen videz, ki je primeren tako za poslovne kot druge priložnosti.

Črni trenčkoti

Črna barva je klasika, ki nikoli ne gre iz mode, in to jesen bo še posebej priljubljena v obliki minimalističnih črnih trenčkotov. Primerni so za vsakodnevno nošenje, ker se ujemajo z vsemi barvnimi kombinacijami in stili. Črn trenčkot je tudi odlična investicija, saj ga lahko nosimo več let zapored.

Rjavi trenčkoti

Odtenki rjave od karamele do temne čokolade bodo eden najbolj opaženih trendov to jesen. Rjav trenčkot daje videzu toplino in jesensko mehkobo, hkrati pa prinaša malce "vintage" vzdušja, ki ga je enostavno kombinirati s škornji in usnjenimi torbami. Če želite osvežiti svojo garderobo, a ne poseči po preveč drznih barvah, je rjav trenčkot odlična izbira.

Trenčkot jakne

Poleg dolgih modelov bomo letos videvali tudi krajše različice, ki jim pravimo trenčkot jakne. Te so popolne za vsakodnevno nošenje, saj so lahkotnejše in bolj športne. Odlično se podajo k džinsu, krilom in celo k trenirkam, zato so prava izbira za vse, ki si želijo sproščen, a hkrati urejen videz.

