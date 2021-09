Slovenci v rokavu skrivajo dva asa, nihče ne bo dirkal s figo v žepu

Slovenija bi na dirki sicer lahko imela osem mest, a se je v tej fazi sezone zbralo le pet kolesarjev. Poleg Tadeja Pogačarja, aktualnega zmagovalca Dirke po Franciji in bronastega z olimpijske cestne dirke v Tokiu, bodo v slovenskem, zeleno-modrem dresu dirkali še Matej Mohorič, ki je v izjemni formi, Domen Novak, Žiga Jerman in David Per.

Trasa cestne dirke.

Kdo bo na koncu prevzel pobudo?

Prav Pogačar in Mohorič – ta se je z dirke po Beneluksu in Poljski vrnil kot drugi v skupnem seštevku dirke - bosta v slovenski vrsta aduta za vrh, od dnevne forme, počutja in situacij na trasi pa bo odvisno, kdo od njiju bo na koncu prevzel vlogo vodje.

Pogačar, ki je bil na četrtkovem kronometru 12., kar je ocenil kot ne najlepši, pa hkrati niti ne slab rezultat, ima tako kot vedno visoke rezultatske apetite.

"Mislim, da bodo noge vsaj malo boljše (kot na kronometru, op. a.), približno tiste prave. Imamo zelo dobro ekipo, tako da lahko ciljamo visoko. Trasa je takšna, da bo ekipa pomembna. Nas pet je kar solidno dobrih, smo dobra ekipa. Kaj več od tega ne bomo potrebovali, saj je na koncu krožna dirka, največje nacije pa bodo skušale nadzorovati dirko. Skušali bomo improvizirati, igrati na karto, da nismo ravno favoriti kot nacija in presenetiti z napadi iz ozadja," je napovedal Pogačar.

Pogačar in Mohorič sta glavna aduta slovenske ekipe. Foto: Guliverimage

Mohorič računa na ekipni duh

Tudi Mohorič računa na ekipni duh. "Če bomo držali skupaj, lahko dosežemo v redu rezultat," je prepričan 26-letnik iz (po novem) Šenčurja, ki je letos že dobil štiri preizkušnje na najvišji ravni.

"Na treningu smo si pogledali zaključni krog. Ni videti preveč zahteven, tudi cesta je relativno široka, zoženj in ostalih tehničnih ovir ni. Težko se bo znebiti hitrejših kolesarjev in tudi v zadnjem krogu bo, četudi napademo, težko ohraniti prednost do cilja. Mi moramo to poskusiti, saj bomo sicer težko premagali tiste hitrejše v zaključnem sprintu. S Tadejem bova skušala dati vse od sebe," je zagotovil Mohorič, ki mu trasa dirke zelo ustreza.

Profil je razgiban in ponuja kar nekaj priložnosti za napad. Zadnji del bo potekal v krogih, kjer se nekdanji dvakratni svetovni prvak v mlajših selekcijah še posebej dobro znajde.

Hitre noge v slovenski ekipi ima tudi Žiga Jerman, ki bo s Pogačarjev, s katerim sta sicer zelo dobra prijatelja, vozil prvič odkar je Pogi zapustil ljubljansko ekipo Gusto Santic, kjer sta začela svojo kolesarsko pot. Foto: Vid Ponikvar

"Nihče ne bo dirkal s figo v žepu"

Kdo bo na koncu prevzel odgovornost, Pogačar ali Mohorič, bo odvisno od samega dogajanja na trasi.

"To bova videla. Zagotovo bova zaščitena kolesarja v naši ekipi. Ostali trije se bodo potrudili, da bova čim bolj spočita. Potem bova midva govorila med sabo. Sva dobra prijatelja in nihče ne bo dirkal s figo v žepu. Sama se bova odločila, kako pristopiti do zadnje pol ure, ure dirkanja. Najverjetnejši scenarij je ta, da bo tisti, ki bo v boljšem položaju, sledil napadu v klanec, drugi pa bo iz druge vrste branil hrbet prvega in s tem bova oba pridobila ter morda oba dosegla dober rezultat," je zaključil Mohorič.

Belgijske barve bo zastopal Remco Evenepoel, ki se skokovito vrača na zmagovalne tirnice, kjer je pred lansko poškodbo na dirki po Lombardiji že bil. Na kronometru RP je bil tretji. Foto: Guliverimage

Pestra zasedba na štartu

Na štartu je še nekaj zvenečih imen, a jih je zagotovo bistveno manj kot na svetovnem prvenstvu, ki bo v Flandriji v Belgiji potekalo med 19. in 26. septembrom.

Na štartni listi je med drugim Belgijec Remco Evenepoel, ki je bi na kronometru evropskega prvenstva tretji, nekdanji trikratni svetovni prvak Slovak Peter Sagan, Irec Sam Bennett, Italijani Matteo Trentin, Diego Ullisi in Sony Colbrelly, Francozi Romain Bardet, Thibaut Pinot in Warren Barguil.

V oranžnem dresu Nizozemske bomo spremljali Bauka Mollemo, v švicarskem Marca Hirschija in Gina Maderja. Portugalsko čast bo med drugim branil Joao Almeida, norveško Alexander Kristoff, za Ruse nastopa Pavel Sivakov, v reprezentanci Španije je tudi David de la Cruz. Britanske in danske reprezentance ne bo na štartu.

