"Severni pekel" prestavljen, po znamenitih tlakovcih šele oktobra

Zahtevna in nadvse atraktivna kolesarska preizkušnja, na kateri kolesarji trpijo tudi na zloglasnih odsekih s tlakovci, zaradi česar se je dirke oprijel vzdevek "severni pekel", za zdaj torej ostaja v koledarju Mednarodne kolesarske zveze za leto 2021. Lani je bila odpovedana, letos pa so francoske oblasti, ki poskušajo z zaostritvijo ukrepov te dni zajeziti tretji val pandemije novega koronavirusa, in Mednarodna kolesarska zveza (UCI) našli kompromisno rešitev.

PARIS-ROUBAIX AND PARIS-ROUBAIX FEMMES POSTPONED TO OCTOBER



The organisers of Paris-Roubaix and Paris-Roubaix Femmes have recognised the Préfecture des Hauts de France’s decision to request the postponement of the events that had been scheduled to take place on the 11th April. pic.twitter.com/WGqcw1MiwR