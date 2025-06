Nekdanji ameriški profesionalni kolesar in eden najbolj zvestih pomočnikov kontroverznega Lanca Armstronga George Hincapie naj bi se kmalu vrnil v Pro Tour. A pri 51 letih seveda ne kot tekmovalec, temveč kot direktor in solastnik nove ameriške ekipe, ki naj bi bila po poročanju britanskega novinarja Daniela Bensona v nastajanju in bi lahko dirkala v sezoni 2026.

George Hincapie je bil v času tekmovalne kariere ključni pomočnik zloglasnega Lanca Armstronga, ko je ta sedemkrat zmagal na Dirki po Franciji. Slavni Teksašan je po škandalu z razkritjem dolgoletne in sistematične zlorabe dopinga ostal brez rekordnih sedmih zmag na Touru, tudi Hincapiejev ugled pa je po priznanju dopinških grehov leta 2012 utrpel nepopravljivo škodo.

A Armstrong in Hincapie sta ostala tesna prijatelja tudi po očrnitvi, zadnja leta sta se uveljavila s podcastom The Move, 51-letni Newyorčan kolumbijskih korenin pa naj bi se zdaj v profesionalno kolesarstvo vrnil tudi v uradnejši vlogi, poroča spletna stran CyclingUpToDate, ki povzema pisanje britanskega novinarja Daniela Bensona.

"Za leto 2026 se sestavlja nova ameriška moška ekipa, pri postavitvi in ​​lastništvu pa bo sodeloval George Hincapie. Razumemo, da si bo ekipa v naslednji sezoni prizadevala za status UCI ProTeam, kar je eno stopnico pod WorldTourom," je poročal Benson. To za nekdanjega tekmovalca, ki je v karieri 17-krat nastopil na Dirki po Franciji, ne bo prvi izlet v menedžerske vode, od leta 2012 do 2020 je bil direktor moštva BMC-Hincapie, tudi v novem ambicioznem projektu pa naj bi moči združil z bratom Ruichardom, lastnikom podjetja za izdelavo športnih oblačil Hincapie Sportswear.

"Brata bosta lastnika ekipe, Hincapie Sports pa bo zagotovil oblačila ekipe," piše Benson in dodaja še nekaj podrobnosti: "Ni še jasno, kdo bo glavni sponzor ekipe, vendar vemo, da se je zaposlovanje za naslednje leto že začelo. Ekipa namerava imeti sedež v Gironi v Španiji in imeti seznam 20 kolesarjev – minimalno število za drugorazredno ekipo –, pri čemer bo vsaj polovica seznama sestavljena iz ameriških kolesarjev. Viri so potrdili, da bo ekipa verjetno javnosti predstavljena naslednji teden."

